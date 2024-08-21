星二代｜蔡一智18歲餅印細女出國留學　機場離別不捨爆喊攬實爸爸

▲ 蔡一智18歲餅印細女出國留學，在機場離別不捨爆喊攬實爸爸。

【草蜢/蔡一智周雪芳女兒/蔡斐嵐/海外升學】暑假即將結束，機場湧現陸續出國重返校園生活的學生潮。近日，蔡一智太太周雪芳上載送機影片，原來剛滿18歲的女兒蔡斐嵐（China）出國留學，離別一刻更爆喊攬實爸爸，蔡一智亦眼紅紅，旁人見到都心酸。

最新影片︰

蔡一智女兒｜蔡一智父女二人攬到實

周雪芳於IG上載了一段送機片段並留言：「出國留學了，捨不得。」片中一開始看到爸爸蔡一智攬到囡囡實一實，China就將頭緊貼爸爸臂彎，喊得好淒涼，旁人見到都心酸！接著是對女兒的叮嚀，及父女二人合照，看到蔡一智雙眼通紅，強顏歡笑。China亦有跟弟弟First Choy擁抱，及兩位長輩合照，不過片中未見媽媽的蹤影，大概是充當攝影師，或已經喊得最厲害的一位不方便出鏡。

影片發佈後，有不少名人好友紛紛留言祝福，老友鬼鬼周汶錡就留言：「阿妹也出國了⋯⋯ time flies!（時光飛逝）」而容祖兒、袁詠儀、關心妍都分別留言保重，又表示已經「好掛住佢」。

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蔡一智女兒｜感謝父母養育之恩

59歲的蔡一智與年輕9歲的太太周雪芳於2006年結婚，同年太太誕下女兒蔡斐嵐，6年後再誕下細仔First Choy。蔡一智亦視太太與前夫所生的繼女視如己出，一家五口幸福滿滿！China今年5月剛滿18歲，父母替女兒舉辦了盛大「成人禮」生日派對，China在場感謝父母18年來的養育之恩：

我知你陀我嘅時候好辛苦，經過咗好多艱難，生咗之後又要花呢18年時間教我、養大我、照顧我，定係我人生中最開心同最……其實我有時呢真係做出啲比較離譜嘅嘢，細個時候，跟住你返去鬧我真係鬧得幾犀利……

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蔡一智女兒｜曾讀全港最貴私校

蔡斐嵐曾就讀光纖之父高錕創立的弘立書院，是全港學費最貴的私立獨立學校，據學校網頁資料，小學部小一預備班至五年級全年學費為211,610元、中學部六至十年級為245,850元、十一及十二年級則是最貴的267,260元，李澤楷兒子、甘比子女均在該校就讀。

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