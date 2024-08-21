法證先鋒VI丨吳業坤大騷流利日語　坤哥太太浜口愛子推演《法證先鋒6》

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）故事主線依然圍繞主角余星柏（黃宗澤飾）每周飛往日本尋太太寶英（王敏奕飾）。

前晚（8月19日）《法證先鋒6》劇情，星柏在好友張大煒（吳業坤飾）幫忙找到目擊證人，由於對方是日本人，大煒全程在旁代勞翻譯，坤哥藉此大騷學了6年的日語。

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▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨曾邀浜口愛子參演

去年5月宣布與日本女演員浜口愛子結婚的坤哥，早於2018年努力學習日文，當時的目標是希望能將自己的音樂帶到更遠的地方，稱：「2018年去咗日本做cover，睇吓有冇機會將歌聲傳得更遠，當時識咗好多音樂人同朋友，學咗好多日文，之後再到我太太喇，我一直都有努力去keep住個水平，都希望考到N1（日本語能力試驗最高級別），我覺得人大個咗都可以學吓新嘅嘢。」

學以致用的坤哥，還在拍攝《法證先鋒6》期間幫忙為劇組及有份參演的日籍演員充當翻譯：「都好開心幫到大家手，等拍攝上順利啲、唔使怕語言障礙。」他又透露監製鍾澍佳原想邀請浜口愛子一起參與拍攝，可惜最後卻因一個原因未能成事：「我太太始終覺得自己唔係好識演戲，最主要係佢覺得自己未去到最好，所以唔敢去做。」

▲ 坤哥與太太浜口愛子。

法證先鋒VI丨學空手道有滿足感

除學習日語，坤哥4年前又學空手道，更一步一步的邁向進步並在比賽中勇奪冠軍。早前，坤哥便在社交網分享戰績，並搞笑又感性地留言謂：「拎到冠軍好開心，（人生對上一次拎冠軍好似係中五既推鉛球金牌）…今次明白咗，無論幾攰都好，唔好展露出嚟，咬實牙關都要打埋落去直至完場，歡迎一齊變得更強大」、「都係果句年紀唔重要，最緊要你肯唔肯去開始，乒乓波的嬸嬸都繼續打奧運啦，如果搵到喜歡的事，有乜理由唔比自己去試下呢。」

對於空手道學有所成，坤哥笑言：「好耐冇試過去學一樣嘢，原來可以見到自己進步同升級，個滿足感係好大。」乜都夠膽試的坤哥更笑言學完空手道後，有興趣轉型挑戰拍動作戲。

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