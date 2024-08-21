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香港青年敦煌實習計劃︱培育新一代敦煌文化守護者　20名香港大專生任莫高窟實習講解員　

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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香港青年敦煌實習計劃2024”開營儀式於敦煌研究院舉行。敦煌研究院黨委書記趙聲良先生（前排左六）、民政及青年事務局局長麥美娟女士SBS, JP（前排左五）、香港青年敦煌實習計劃義務顧問紀文鳳女士GBS, SBS, JP （前排左七） 與一眾實習計劃學員及敦煌研究院導師合照。

「香港青年敦煌實習計劃2024」已於上月展開並圓滿結束。20名來自香港不同院校的大專生有機會深入認識敦煌，他們不但有機會親身參觀及了解敦煌研究院的保育工作，還能與當地學者進行交流，並在敦煌研究院專職講解員的專業指導下，成為敦煌莫高窟的實習講解員，為遊客導覽和解說洞窟，宣揚敦煌文化。

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「香港青年敦煌實習計劃2024」開營儀式早前於敦煌研究院舉行，民政及青年事務局局長麥美娟女士SBS, JP特意親臨敦煌當地，與敦煌研究院黨委書記趙聲良先生、敦煌研究院甘肅鴻文敦煌藝術研修中心校長邊磊先生、香港青年敦煌實習計劃義務顧問紀文鳳女士GBS, SBS, JP，以及20名學生共同為實習計劃揭開序幕。

20名就讀本地大專院校的學生已在敦煌展開為期六星期的實習計劃，將會與當地專家學者直接交流，學習絲路重鎮—－敦煌的歷史文化及保育工作，加深對祖國歷史文化的了解，培育對國家民族的的認同感及歸屬感，深化對祖國的熱愛。

「香港青年敦煌實習計劃2024」旨在加強本地青年對中國文化的認識，讓青年探索敦煌文化，推動優秀中華傳統文化。通過課程學習和專職講解員的指導，學生將會深入認識敦煌文化，並與當地學者進行交流，加深對祖國歷史文化的了解，培育對國家民族的認同感、歸屬感和責任感，深化對祖國的熱愛。學生亦將會在敦煌研究院專職講解員的指導下進行講解實習，提升講解技巧。此外，學生可以參觀敦煌石窟及數字中心，以了解洞窟文化及歷史；亦會參觀治沙工程，深入體驗和了解敦煌這世界文化遺產的保育工作，包括石窟、壁畫及環境保護。學生完成相關課程的培訓並通過考核後，他們將實踐所學，成為敦煌莫高窟的實習講解員，為遊客導覽和解說洞窟，宣揚敦煌文化。

學生們初抵莫高窟，培訓隨即展開，他們專心聆聽敦煌研究院導師的專業講解，細看洞窟內的壁畫及泥塑，並將在敦煌莫高窟為遊客講解，實踐所學。

「香港青年敦煌實習計劃2024」為「內地專題實習計劃」其中一個項目，由青年廣場主辦並獲得香港特別行政區政府民政及青年事務局資助及敦煌研究院全力支持。20名本地大專院校學生，年齡介乎18-30歲，來自本港不同學系，例如歷史、藝術、語言文學、宗教及理科等等。他們對敦煌文化有濃厚的興趣及具備基礎知識，在選拔面試中脫穎而出，得以親身到敦煌，參加為期約六星期的實習計劃。在實習計劃開始前，青年廣場邀請了敦煌研究院特別研究員李美賢女士及敦煌研究院甘肅鴻文敦煌藝術研修中心校長邊磊先生，以不同角度向20名實習生主講分享會，以深化學員對敦煌文化的認識，並為實習做好準備。

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