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香港青年敦煌實習計劃落幕︱20名港生成功晉身敦煌文化大使　中大生：盡力保護人類文化

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20名來自香港不同院校的實習學生與敦煌研究院黨委書記趙聲良先生、甘肅鴻文敦煌藝術研修中心校長邊磊先生，以及青年廣場代表林成智先生結業禮上合照。

由民政及青年事務局及青年廣場主辦、並獲敦煌研究院全力支持的「香港青年敦煌實習計劃2024」圓滿結束。20名來自香港不同院校的大專生經過六星期的專業培訓考核及實習，並於7月12日舉辦結業禮，宣布順利結業。敦煌研究院黨委書記趙聲良先生、甘肅鴻文敦煌藝術研修中心邊磊校長、青年廣場代表林成智先生出席見證同學們的學習成果。

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「香港青年敦煌實習計劃2024」於2024年6月3日展開，並在7月15日完結，共六個星期。20名本地大專院校學生，到敦煌接受導賞員實習培訓，內容涵蓋敦煌人文地理、專題學習、講解和導賞訓練。在導師帶領下，學生完成相關課程的培訓並通過考核後，他們將實踐所學，成為敦煌莫高窟的實習講解員，為遊客導覽和解說洞窟，宣揚敦煌文化。

敦煌研究院黨委書記趙聲良先生在結業禮中表示﹕

感謝民政及青年事務局以及青年廣場的努力，讓大家能夠到敦煌，到洞窟裡面感受中華優秀傳統文化。敦煌文化融會了中外各種文化，是人類文化的一個結晶。我希望大家把在敦煌的收穫帶回去，在香港、在全世界，讓敦煌的文化積累發揚光大，把它轉化成一種知識，轉化成我們的修養，創造出各種新的東西。

來自香港中文大學電子工程學系的實習生吳錫松表示﹕

做了一個文化藝術歷史層面的知識儲備。我們理工科學生看的都是客觀的數據，很少接觸藝術作品。我很感恩能在敦煌補充了這些知識，為我帶來不少啟發。導賞員的訓練也提升了與人溝通的軟技巧。除此之外，我還體驗了人生第一次的沙塵暴，意識到黃沙能眨眼間把文明覆蓋過去，非常震撼，讓我明白要珍惜現在每一刻，並要盡我的力量去保護人類的文化，使之延續下去。

結業禮上實習生——吳鍚松分享在敦煌實習的所見所聞、所感所悟。

來自香港中文大學中文系的實習生彭永詩表示: 「這個計劃我收穫最多的是故事，除了洞窟內的故事，更多的是為遊客導覽時的故事，有一位先生告訴我，他早就來過莫高窟，當時他是跟著父母以小孩的身份來，現在他帶著他的小孩再次來到了莫高窟。有一次我看到一位老先生，先天有腿疾，也一拐一拐地上了洞窟，可見非常多的遊客，千里迢迢來到這裡，克服了很多困難，對我們來說在洞窟講解千年前故事也是一個任重道遠的責任。」

敦煌研究院黨委書記趙聲良先生於「香港青年敦煌實習計劃2024」結業禮上發表講話，鼓勵同學轉化敦煌知識，成爲自身修養。

敦煌作為中華文化瑰寶，是次實習無疑為同學打開了通往中國傳統文化殿堂的大門，讓香港青年能夠領略中華文化的魅力，貢獻自己的力量，把中國傳統文化傳承下去，相信同學回港後能跟家人及朋友們分享所見所聞，薪火相傳。

敦煌研究院黨委書記趙聲良先生（中間）及青年廣場代表林成智先生（右三）為實習生頒發證書，感謝同學六星期以來的付出。

「香港青年敦煌實習計劃 2024」由民政及青年事務局和青年廣場主辦，並獲敦煌研究院全力支持。此活動亦為青年發展委員會「內地專題實習計劃」其中一個項目，自2016年以來，青年廣場已經帶領超過100名香港青年到敦煌了解無盡的藝術和文化。「香港青年敦煌實習計劃」不僅為香港年輕人提供了一個學習中國傳統文化的機會，也為香港與國內文化交流和合作提供了一個重要的平台，亦提供機會讓香港青年人加深對祖國歷史文化的了解，培育對國家民族的認同感、歸屬感和責任感，深化對祖國的熱愛。

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