長壽麵｜年過60生日食長壽麵有講究 後輩在早上親手煮麵祝願長壽

▲ 生日食長壽麵有講究。

朋友六十歲生日，孝順的兒子和兒媳婦想為他搞個壽宴，世姪問我，按規矩尾枱是否一定要上壽麵，我告訴他，壽麵就是延年益壽的意思，老爸甲子壽辰，當然應該有長壽麵，但不一定是在晚宴上吃長壽麵。我告訴世姪，其實要盡孝道，按古代習俗，就應該是早上老人家起床後，由後輩親手煮一碗長壽麵給他吃，以示長壽的祝願。

結果那天壽宴上，只見壽星公滿場飛，開心到笑不抿嘴，告訴我，兒媳早上煮長壽麵孝敬他。世姪向我致謝多得方姨教路，原來想要哄父母開心，只是煮一碗麵那麼簡單，珍貴的是那份心思。

關於長壽麵還有一個故事，相傳漢武帝迷信又怕死，有天與大臣們聊天，議論到壽命的長短，有位大臣說根據相書所說，人的臉上人中位置生得愈長，壽命也就愈長，如果人中長一寸，此人就可以活到一百歲，漢武帝深信不疑，只恨自己人中生得不夠長。東方朔聽到後大笑，說如果這樣算來，那麼彭祖活了八百歲，他的臉豈不是很長很長了？

其實這只是個民間傳說，也是寄託了良好的願望。為了用臉長來表達長壽，「臉」廣東話稱「面」，普通話也有把「臉上」稱為「面子」，不但面與麵同音，簡體字乾脆把「面」代替了「麵」。麵的形態又長又軟（遠），於是就以吃麵來祝壽，後來漸漸就成為了生日要吃長壽麵的習俗了。

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