主題列車｜港鐵四十五周年主題列車 周四彩虹站首航周六開放予公眾參觀

▲ 港鐵四十五周年主題列車周四首航。

港鐵公司推出全新45周年品牌宣傳企劃，由歌手張敬軒重新演繹經典歌曲《幾分鐘的約會》，透過一幕幕不同年代的香港經典電影片段，細味多年來鐵路與香港一點點連繫相伴，由車站、鐵路到社區，四十五年來一起成長和進步的珍貴回憶。港鐵同時宣布45周年主題列車，將於2024年8月22日下午大約1時50分抵達彩虹站3號月台，於下午2時正首航，並會於2024年8月24日（星期六）上午10時45分至中午12時停泊於彩虹站月台讓公眾參觀及打卡留念。



今年是港鐵服務香港四十五週年，港鐵自年初起陸續推出多項活動，與港人一同回顧多年來香港鐵路的長足發展，以及以鐵路為核心的社區，成為香港發展的重要基建，亦是人與人之間的各種網絡的重要連繫。港鐵更邀請到張敬軒先生重新演繹經典金曲《幾分鐘的約會》，並拍攝宣傳短片。

影片中他走訪地鐵站內一幕幕不同年代的港產經典電影場景，重溫包括電影《緣份》中張曼玉與張國榮在地鐵車廂中邂逅、《三人世界》中林子祥和鄭裕玲（Do姐）在車站鬥嘴、《下一站天后》中蔡卓妍（阿Sa）的追夢旅程，以至《幻愛》中的輕鐵場景，見証許多於港鐵站邂逅、相聚的溫馨小故事，勾起大家的共同回憶。軒仔表示：「重溫一幕幕經典電影片段真令我回味無窮，巨星陣容星光熠熠，今次能參與廣告拍攝與他們同場演出，實在感到十分榮幸！」軒仔直言電影與音樂這類流行文化與大家的生活息息相關，所以作品不難出現車站與列車等畫面。大家每日都搭車出入，而車站甚至會連接商場與屋苑，由四十五年前通車開始，港鐵的確陪伴着香港人一同成長。

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