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行為失當｜7名食環署主任涉優待應徵親友兼懲教　控方指製作名單以予「人情分」

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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被告李達釗。（梁錦麟攝）

7名食環署首席小販管理主任，涉於涉及近千人的助理小販管理主任職系面試中優待36名應徵者，當中包括食環署職員親友及懲教人員等。最終27人取得合格分數，而面試結果則無效。7人同否認承認1項串謀公職人員行為失當罪，案件今（21日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，控方證人意會有被告指示他製作名單，以讓應徵者獲取「人情分」。

7名被告為李達釗（62歲）、戴焯輝（60歲）、易錦添（62歲）、麥偉忠（60歲）、鄧永平（65歲）、黃偉雄（60歲）及陳江松（65歲），同否認1項串謀公職人員行為失當罪，事發於2019年7月11日至8月20日；同案被告羅世華昨已認罪，將出庭作供。

被告陳江松（右）。（梁錦麟攝）

控方開案陳詞指，案發時羅世華、麥偉忠和黃偉雄為食環署署理首席小販管理主任，其餘被告則為首席小販管理主任。2019年2月，食環署就助理小販管理主任職系進行招聘工作，收到超過5,000份申請書，除陳江松外，其餘被告於舉行面試期間獲派加入面試遴選委員會。

戴焯輝曾建議羅世華「做個表方便做記錄」，由於羅曾聽說有食環同事提及招聘活動有一個不成文規定，即會聘請現職或退休食環署職員親友，故羅意會到戴指示他制作的名單是要發送予遴選委員會的成員，以讓他們面試中幫助名單上的應徵者，給予「人情分」。

於2019年7月11日至8月13日期間，羅經WhatsApp收到各被告傳來的應徵者名字等。羅再製作應徵者名單，名單載有應徵者的姓名、遴選面試日期及時間，名單將傳予將會當值遴選面試的遴選委員會成員，當中包括各被告。羅共製作11份名單，共有36名應徵者的名字。

控方指，由各被告的WhatsApp紀錄顯示，鄧永平曾稱譚紹聰是「懲教伙記」，並將譚的面試時間傳予戴。前食環署小販管理主任翁奮曾轉寄劉姓女應徵者資料給戴，又稱是「A仔個女」。戴將劉的資料轉交羅，翁其後曾查詢劉的分數，戴則表示劉只有60多分，又指劉很緊張，「人情分搭夠」。

各被告於同年8月20日及10月6日被捕，除鄧外，其餘被告警誡下承認被撿取的手機或相關電話號碼屬於自己。易錦添及麥偉忠均表示不認識所有應徵者，麥承認於警誡會面當天刪除了他與羅世華在2019年7月19日至8月13日的一些WhatsApp對話，因為他覺得留住這些對話或資料不是太好。

食環署確認共有956名應徵者出席遴選面試，涉案36名應徵者當中，27人取得合格分數。食環署最終宣布是次面試結果無效，並決定於 2019年11月進行另一輪遴選面試。

聆訊今午續。

記者：梁錦麟

職位招聘 罪案 WhatsApp

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