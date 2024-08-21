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大眾點評︱香港39間餐廳上榜大眾點評「必吃榜」 西貢六福菜館：内地遊客增幅超過3成

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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大眾點評公佈港澳及海外地區必吃榜。

大眾點評2024「必吃榜」發布會暨頒獎盛典（港澳及海外地區）8月20日在香港舉辦，共13個港澳及海外城市、232間餐廳上榜，香港、澳門、東京、新加坡、大阪為上榜餐廳數前5位。作為「環球美食天堂」，在今年「必吃榜」中，香港有39間上榜餐廳，成為上榜餐廳數量最多的境外城市，其中28間為新上榜餐廳，小吃店佔比接近20%；榜單覆蓋更多商區，天后、北角、西貢等地首次有商家上榜；包含12個餐廳種類，新增亞洲菜、西班牙菜等菜系。

香港上榜的餐廳有39間。

「16歲開始學習做點心，在傳統酒樓做了30餘年，2019年出來創業，開了這間營業至23:00的港式點心店。以現代的經營模式，讓人們體驗傳統港式美食，更有機會嘗試學習點心手藝。」大眾點評香港「必吃榜」新上榜商戶——得閒飲茶的孫老闆表示，「今年上了必吃榜，內地客人明顯多了，榜單讓小店成了傳播點心文化的窗口。」

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觀塘敬業街上，新上榜餐廳華嫂冰室（皇廷廣場店）就是一間「很香港」的地道小館。「2010年開店時，一是想延續爸爸的手藝，二是想傳承香港冰室文化。」在創始人華嫂看來，冰室的餐品相較茶餐廳更簡單，僅包括一些凍奶茶、菠蘿油、三明治等，但卻蘊藏著五、六十年代香港社會的發展歷程。「我們秉承父代的經營理念，堅持做冰室模式，把簡單食物做到最好。」
 
凍奶茶中，茶、奶配比要嚴格、「撞茶」功夫要到位、菠蘿油需現烤⋯⋯直到現在，華嫂依然沿用六十年代父輩的標準，「冰室是香港本地孵化出來的美食文化，一定要傳承下來。」「登上『必吃榜』之後，各分店迎來了更多的內地客人，尖沙咀門店的內地食客佔比高達8成。」香港華嫂冰室的華嫂就提到，更多內地客人把華嫂冰室當作必打卡餐廳，就是在推動香港冰室文化傳播。
 
傳統道地美食外，香港美食文化也不乏創新。另一新上榜餐廳——隨變燒烤麻辣雞煲（佐敦店），就將川渝麻辣火鍋與港式雞煲融合。據黃老闆介紹，店裡堅持每天從惠州進貨新鮮三黃雞，並選用港式傳統砂鍋作為容器。在口味上，既借鑒了川渝的辣味，又基於香港傳統風味做在地化調整，捨棄川渝湯底裡的牛油，換成較為清淡的豬骨湯底，同時加入中藥藥材調味。登上「必吃榜」，小店不僅成為本地年輕人小聚的據點，更是外地遊客體驗港式麻辣味道的好去處。
 
香港西貢六福菜館的老闆也表示，因為「必吃榜」，店裡內地遊客增幅超過3成，「更多食客可以透過我們，品嚐西貢本地的海鮮特色，感受客家菜以及蜑家菜兩大菜系的文化精髓。」

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