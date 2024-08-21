北上購物｜港人一家3口山姆狂掃「240公斤」貨 　付款始知無法直運到港花6小時自行搬貨

▲ 港人一家3口山姆狂掃「240公斤」貨，付款始知無法直運到港，花6小時自行搬貨。

【北上消費/山姆超市/深圳好去處/深圳超市】不少港人北上掃貨，也會到大型超市大買特買，山姆超市便是其中一個。近日，有港媽於社交平台發文，一家3口到山姆狂掃240公斤貨品後，才發現貨品無法直送回港，速遞公司也因貨品無法過關為由拒絕接單，最後他們只好花6、7小時自行搬貨回家，又形容是次購物是「一個超級辛苦、慘痛的經歷」。

港人一家行山姆狂掃「240公斤」貨 未料無法送貨到港

該名網民於Facebook專頁「香港匿名高登」匿名投稿，指在山姆超市熱潮下，不少港人北上購物，於是一家3口日前早上也到深圳龍華站的山姆超市購物。事主指兒子在網上看到到店消費後，可安排送貨到港，於是一家便「狂掃貨」，買了十多件大盒貨品，共「240公斤」貨，怎料付款後要求職員送貨時，卻被告知無法送貨到港。

買了十幾樣嘢，件件都大大盒，俾完錢，去找職員要求送貨，點知她說無得運送到香港。

▲ 港人一家3口到深圳山姆狂掃240KG貨品。（香港匿名高登Facebook專頁圖片）

職員建議使用順豐快遞 港媽入貨品資料入到「炆憎」

事主知道未能送貨後，感到極緊張和擔心，「因為我們只得三人，這些物品加加埋埋有30包8公斤的米咁重，以我們的力量根本無可能拿到、不夠力拎。」當時女職員建議他們使用順豐快遞，使教他們在微信聯絡順豐快遞，可是過程並不順利，他們不太懂得使用該應用程式，且每件貨品都需要輸入貨品名稱和價錢，之後又要輸入個人資料等，花費不少時間，使事主心情變得暴躁和焦急，一家人亦感到疲累。

打晒所有嘢已經花了2小時咁耐的時間，我和仔仔和先生已企到嚴重疲累，冇晒精神體力，很累。

同場加映：深圳福田俄貨集市10大必買貨品

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

最新影片推介：

被告知貨品未能過關 終自行搬6小時貨回港

所有資料究輸入完成後，事主以為可以成功運貨，未料女職員指貨品應該未能過關，讓他們自行搬貨到「9條街咁遠」的順豐門市詢問職員，但卻拒絕借出手推車。事主只能自行搬貨品過去，途中又因為不熟路而要找路，15分鐘後終於找到，但辛苦搬貨卻被告知所有貨品均不能過關，惟所有貨品並非凍肉、生肉，而是乾貨、牙膏、吸濕器等等，質疑為何不能過關，上網看過資料全都可以，不過最後也只能自行搬回香港。

去到這一刻，我們的情緒真的崩潰、嚴重憂鬱、極度憤怒和擔心，無罵職員，就這樣離開。唉！真是超超超級黑仔，無計啦！唯有死死地氣自己搬返香港。

事主又指途中兒子已不斷喊肚餓，最後下午2時半才吃飯，她原本由早上9時半已開始行山姆，最後他們拿著所有貨品，花了6、7小時才回到家，直指是「一個超級辛苦、慘痛的經歷。」

網民提醒可退貨Call車

帖文引來一批網民留言，提醒事主可以退貨，或叫跨境車回港，也有網民指事主自找麻煩，對比香港物價也相差不大，毋須浪費精力去山姆。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】