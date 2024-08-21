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職安健｜職安訓練機構縱容學員考試通水　勞工處暫停認可課程3個月

社會

發布時間： 22 分鐘前

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勞工處發指，若營辦課程機構不遵守勞工處訂定的批核條件，相關課程認可資格可被暫停或撤回。（資料圖片）

勞工處今日（21日）起暫停認可一間職安訓練機構舉辦的強制性基本安全訓練課程，為期3個月，直至11月20日。

涉事機構名為Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂，於去年1月成立。勞工處指，該機構按《工廠及工業經營條例》（第59章），為受僱於工業經營而從事建築工程的工人舉辦的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，早前被發現在進行課程考試期間，容許學員之間討論答案，其後向涉事的學員發出相關證明書。

有關課程批核條件指明，課程營辦機構應嚴格禁止作弊行為，包括學員之間、學員與導師或監考人員之間討論答案等作弊行為；涉事機構涉及違反課程批核條件。

勞工處經過調查和搜證，及考慮該公司提出的解釋和申述後，認為性質嚴重，作出暫停認可的決定。涉事導師同時被要求在該課程營辦機構暫時停止教授「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，同樣為期3個月。

現時共有124個認可課程主辦機構舉辦「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」。勞工處發表示，認可課程的主辦機構若不遵守勞工處訂定的批核條件，其舉辦相關課程的認可資格可被暫停或撤回，處方會嚴密監察所有認可強制性安全課程營辦機構，以確保強制性安全訓練課程的質素。

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