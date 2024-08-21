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反恐首案｜法官指暴動等未被起訴行為　不能斷定被告具傾向參與串謀

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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法官今（21日）續於高等法院引導陪審團。（資料圖片）

「屠龍小隊」等人涉計劃在2019年12月8日，於民陣遊行路線放置炸彈及殺警，法官今（21日）續於高等法院引導陪審團。法官指，被告未被起訴行為如暴動，只可以視作本案背景考慮，不能以此判斷被告有犯罪傾向參與串謀。

7名被告為張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，案件由陪審團審理。

法官張慧玲總結被告李家田的證供指，李於大行動前夕在酒吧消遣，沒有到安全屋。翌日李醒來得知屠龍成員在安全屋而非在示威中被捕，李感到震驚。

法官引述李在屠龍Telegram群組發出的訊息，例如「鍍金落鏡（槍）框」及「啪隻老解」等，李解釋此多為轉話題而說。「我最期待的眼鏡訓練呢」則源自網絡迷因，李稱他不解為何沒有槍械訓練，並非他有所期待。李又指，許多時他沒有閱讀群組訊息，並一度於11月17日身處理大時退出群組，直至同月21日才重新加入。李亦供稱，他不知道隊員為何提及「20KG（公斤）」和「大plan（計劃）」 ，李供稱無法解釋為何當時沒有查問。

控方早前質疑，李加入屠龍後是否只是「行行企企」，法官指如陪審團信納李曾參與擲汽油彈和暴動等沒被起訴的行為，陪審團可視為背景考慮，或可顯示被告勇武，但不能判斷被告有參與殺警計劃的犯罪傾向。

聆訊明（22日）續。

記者：陳曉欣

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