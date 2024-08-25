香港小姐x法證先鋒VI丨邢慧敏秘書Look黑絲長腿勁屈機　分享1個月減逾20磅秘訣

▲ 港姐邢慧敏早前在《法證先鋒VI：倖存者的救贖》現身。

2022年香港小姐獲「友誼小姐」的邢慧敏（Sharon）參與TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）演出，這次她在劇集處女演出便要演壞秘書。

畢竟今次《法證先鋒6》是邢慧敏（Sharon）的第一次演戲，演技不免仍有待改善空間，但她在《法證先鋒6》的秘書Look卻備受熱議。昨晚網上便有不少她的「美腿連環截圖」，被指黑絲美腿Look相當屈機。

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法證先鋒VI丨1個月減逾20磅

雖然今時今日的Sharon身形弗到漏油，但原來她亦曾體重高達70kg，後來因工作關係，只用短短1個月減了超過20磅，毅力驚人。

Sharon曾在社交網拍片分享3大減磅心得，當中一大重點是糖，說：「我以前每日會飲一杯珍珠奶茶，剛開始減肥時會控制自己一周飲三杯，之後就一周一杯，到最後直情唔飲，但有時都會獎勵自己，星期六或者日會飲一杯熱奶茶，但係唔加糖！」

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另外，兩大心得是一定要食早餐和自己煮，指：「早餐食多啲唔緊要，唔可以唔食，嗰時我朝頭早會飲一杯奶昔，已經好飽，可以support成日嘅能量。」

她續指：「至於自己煮就可以控制少油少糖少鹽，對健康同減肥起到好大作用，同埋儲到好多錢，哈！」Sharon並表示，如果因為工作未有時間準備晚餐，她會選擇食牛丸米，貪其卡路里不高又好味。」

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