香港小姐丨梁超怡遊羅馬大解放　穿貼身露背裙S型曲線表露無遺

▲ 梁超怡身材弗爆

前港姐季軍梁超怡自卸任後很快被安排拍攝劇集《非常檢控觀》，飾演陳煒的年輕版，之後又有份主持節目如《周六聊Teen谷》﹑《身體最誠實》，足見備受TVB睇好。

香港小姐丨梁超怡捲入搶阿Sa男友風波 出海片段意態撩人似足「男友視角」？

大派福利

向來愛在社交網分享動向的超怡，近日飛到羅馬旅行，當然不少得分享靚相與大家開心share。

相中可見，她去了不同景點打卡留念，又吃了很多美食，認真開心，難得去到外地當然要穿得靚靚影相，其中她穿上大DeepV背心上陣，晒出深長事業線，吸睛十足。

之後，超怡再換上黑色貼身露背裙，S型曲線表露無遺，完美展現弗爆身材，難怪不少網民大讚其身形苗條，令人羨慕。

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