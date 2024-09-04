  • 30°C
香港時間：202494日 (三) 21:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

減肥大作戰｜減肥經常失敗？　醫生揭6大瘦身陷阱：低脂飲食都上榜

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣有減重醫生列出6大減肥陷阱，指出市民減肥失敗有可能是因為在認知上出現謬誤。

【減肥／減重／減肥陷阱／低脂飲食／卡路里／運動／斷食／早餐】不少人都會想趁夏天努力減肥，以呈現更好的樣貌，不過在減肥之前，應該先建立正確的觀念並習得相關知識，否則有可能事倍功半，甚至適得其反。台灣有減重醫生就列出6大減肥陷阱，連低脂飲食、計算卡路里等極受歡迎的做法亦有上榜。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜亂擠暗瘡恐增發炎風險 醫生拆解3大留疤成因+治療方法

台灣減重醫生黃致遠日前在「初日診所」Facebook專頁上載文章及影片，引述研究指出只有約10%的減肥人士，能在一年內成功減重，並維持至少5%的體重下降，且超過一半人士在2年內便會「反彈」，因此無須對自己太過嚴格。

他又整理出以下6個常見減肥陷阱，希望可以幫助市民豎立正確減肥觀念，避免白費心機。

點擊圖片放大
+13
+12

1. 追求低脂飲食

不少人都認為減肥應盡量減少攝取脂肪，但黃致遠就指出，脂肪實際上是重要的能量來源，更是細胞膜、荷爾蒙和腦部健康的基石；有研究顯示，攝取過低的脂肪反而會增加罹患心血管疾病的機率和總體死亡率。

此外，坊間的低脂食品如低脂餅乾、低脂麵包、低脂乳酪等為了增添口感，往往會加入更多精製碳水化合物，繼而引起血糖波動和胰島素分泌，不利於維持體重和健康。他就建議平日可選擇攝取健康的脂肪，例如牛油果、堅果、橄欖油等，並減少進食含有反式脂肪及飽和脂肪酸的食品，例如炸雞、薯片等。而市民平日選購食品時亦可以多留意成分表，優先選擇低糖和不含反式脂肪的產品。

2. 少量多餐

人在每次用餐之後都會造成血糖上升，並引起胰島素波動，頻繁進食會讓胰島素長期處於高水平；黃致遠解釋，胰島素本身是負責合成的激素，若長期維持高濃度，身體便會將多餘的能量儲存成脂肪，囤積在腹部周圍。

他建議市民養成固定的用餐時間，每餐最好包含蛋白質、健康脂肪和蔬菜，以提供充足的營養和飽足感，並避免在餐與餐之間攝取零食，確保有足夠的間隔時間，讓身體進行自我修復及代謝調節。

3. 覺得斷食傷身

「斷食會傷害身體」是不少人的誤解，黃致遠就指，其實人體每天都在進行自然的斷食，例如睡覺就是一個很正常的斷食過程。他進一步解釋，人在空腹期間，胰島素波動亦會減少，有助於改善胰島素敏感性，從而更好地控制血糖。

如果擔心斷食期間會感到飢餓，建議可在進食時選擇高蛋白質的食物，例如瘦肉、海鮮等，幫助延長飽足感。

4. 一定要吃早餐

黃致遠提到，不少人都覺得不吃早餐對身體不好，不過有研究就顯示間歇性斷食其實對大部分人而言都是安全的，並不會對胃部健康造成顯著的不良影響；而將不進食的時間稍微延長有助降低胰島素水平、穩定血糖，並刺激生長素分泌、燃燒脂肪。

他建議可先從晚點吃早餐開始，慢慢到中午再進食，避免對胃造成影響；如果不吃早餐會感到不適亦無需勉強，以「正餐要吃對」的原則為主即可。此外他亦提醒，進行斷食前應先與醫生或營養師討論，以確保安全。

5. 靠計算熱量減重

黃致遠指出，單靠計算熱量容易忽略食物質量與營養密度，因此並不精準；以糖果與堅果為例，同樣都是200卡路里的份量，前者會迅速令血糖升高，而後者則富含纖維、蛋白質和健康脂肪，有助於提供飽足感和穩定血糖。

6. 單靠運動減肥

運動有很多好處，但減肥不能只靠運動。黃致遠指，想瘦應該要注意多攝取營養，減少進食高糖、高脂食物，增加蛋白質及纖維的攝取，並保持適度運動。

他建議每周可進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如踩單車，同時結合阻力運動，以增加肌肉量及提高代謝率。而運動後則要補充高蛋白質食物，幫助肌肉恢復，同時保持均衡飲食，以提供足夠能量與營養。

更多相關報道：脂肪肝｜29歲女為減肥茹素半年　減磅後慘罹中重度脂肪肝　醫生拆解2大常見誤區恐「越減越衰」

同場加映：拆解「211餐盤減肥法」

到底甚麼是「211餐盤減肥法」？宋晏仁就解釋，我們可以將平日吃飯的餐盤或餐盒想像成4等份，並按照2份蔬菜、1份優質蛋白質及1份全穀類的比例來控制飲食份量；他表示這種飲食法飽腹感較高，而且容易操作、適合長期執行，適合任何體質的人士，即使是糖尿病患者亦能放心實踐。

「211餐盤」飲食原則如下：

點擊圖片放大
+10
+9

4大血型減肥法

台灣營養師李婉萍曾在其個人Facebook專頁發文，指出不同血型其實都有專屬於自己的飲食瘦身方法。她續指，「血型瘦身飲食法」其實是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D’Adamo研究及提出，他發現血型與人體內部機能有相關連結，因此透過研究，提出每一種血型都有各自適合的「飲食類型」。

李婉萍根據這種飲食法，分別列出4大血型推薦多吃及建議避開的食物類型，供大家參考。

點擊圖片放大
+5
+4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥大作戰︱253磅肥妹不愛跑步　不節食靠1個鍛鍊法輕鬆減105磅
16:34 2024/08/02
減肥大作戰︱253磅肥妹不愛跑步　不節食靠1個鍛鍊法輕鬆減105磅
減肥大作戰｜韓國大熱「空氣跳繩操」跳一星期減逾6磅　零成本全身均勻燃脂
15:57 2024/08/02
減肥大作戰｜韓國大熱「空氣跳繩操」跳一星期減逾6磅　零成本全身均勻燃脂
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
19:04 2024/07/26
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用

你可能感興趣

減肥大作戰︱253磅肥妹不愛跑步　不節食靠1個鍛鍊法輕鬆減105磅
16:34 2024/08/02
減肥大作戰︱253磅肥妹不愛跑步　不節食靠1個鍛鍊法輕鬆減105磅
減肥大作戰｜韓國大熱「空氣跳繩操」跳一星期減逾6磅　零成本全身均勻燃脂
15:57 2024/08/02
減肥大作戰｜韓國大熱「空氣跳繩操」跳一星期減逾6磅　零成本全身均勻燃脂
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
19:04 2024/07/26
減肥大作戰｜66歲醫生外表極年輕激減44磅10年不反彈　研「211減肥法」糖尿都適用
健康問題 養生 網絡熱話 蛋白質 減肥 反式脂肪 脂肪 熱量 Facebook 台灣

最高瀏覽

打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
打風｜天文台傍晚掛3號波　評估周四下午後或掛八號
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
摩羯風球｜天文台考慮今晚6至9時改發3號風球 「魔羯」料周五增強成超強颱風掛8號風球視乎兩條件
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
大腸癌｜排便習慣出現「3大改變」　醫生警示：恐是大腸癌
急症室最長等候時間（09月04日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月04日 時間16:05）
升學就業｜ERB「創科愛增值計劃」逾50課程最後召集　免學費不限學歷每月津貼達$8000
升學就業｜ERB「創科愛增值計劃」逾50課程最後召集　免學費不限學歷每月津貼達$8000