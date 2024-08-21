  • 28°C
香港時間 : 2024821日 (三) 17:41
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港隊巡遊｜立法會議員「鼓底」迎接港隊　梁君彥：定必加持續大力度支持本地體育發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

立法會主席梁君彥等約30多名議員到場迎接港隊並大合照。(梁君彥fb圖片)

港隊在今屆巴黎奧運取得2金2銅佳績，創下歷史佳績，政府與港協暨奧委會今早（21日）舉行巴士巡遊慶祝，讓市民一睹精英運動員風采，終點站位於立法會綜合大樓旁的添馬公園，一眾運動員在大樓的「鼓底」位置下車，立法會主席梁君彥等約30多名議員到場迎接並大合照，多人趁機會單獨合照「打卡」，更有議員化身小粉絲向港隊運動員索取簽名。

點擊圖片放大
+5
+4

梁君彥指，香港運動員令人深以為傲，在賽場上拼搏奮鬥、追求突破的表現，給予香港市民許多正能量，堅毅不屈、永不放棄的香港精神值得學習。他強調，立法會一直肯定體育運動的價值，議員定必持續與政府和社會各界攜手合作，加大力度支持本地體育發展。

巴士約上午11時50分抵達立法會綜合大樓「鼓底」位置，梁君彥、內會主席李慧琼，以及議會各板塊約30多名議員，到場迎接並大合照。

梁美芬與「師妹」​​​​​​​江旻憓合照

之後到自由交流時間，多名議員趁機與運動員合照「打卡」，場面熱鬧，其中經民聯立法會議員梁美芬與中國人民大學法律系的師妹江旻憓合照。梁美芬說，一眾立法會議員一早企定定，翹首迎接港隊運動精英，大聲喊出「Well done, Good job !」

顏汶羽成功索取江旻憓、何詩蓓和杜凱琹簽名

民建聯立法會議員顏汶羽則化身小粉絲，索取了港隊運動員江旻憓、何詩蓓和杜凱琹簽名。民建聯立法會議員周浩鼎則與何詩蓓「自拍」，他指，有幸和何詩蓓交流，感謝何為香港游泳運動的貢獻。

田北辰記得何詩蓓四年前說的話  何詩蓓感驚訝

實政圓桌立法會議員田北辰也與何詩蓓「自拍」，更向何詩蓓說：「我記得妳四年前講嘅嘢，妳當時話自己喺比賽嘅時候，跳咗落池就只會一直望住池底，好難理會到其他對手游得幾快，自己只會做好自己，亦都希望每一次嘅比賽，都比上次發揮得更加好！」他透露，何詩蓓感驚訝地回答：「嘩，你仲記得？」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

相關文章

巴黎奧運｜奧運香港代表團周三將進行巴士巡遊　即睇最佳觀賞路綫
12:28 2024/08/19
巴黎奧運｜奧運香港代表團周三將進行巴士巡遊　即睇最佳觀賞路綫
體育發展丨民建聯倡推電子運動消費券　促檢討及優化精英運動員資助機制
16:29 2024/08/19
體育發展丨民建聯倡推電子運動消費券　促檢討及優化精英運動員資助機制
巴黎奧運｜港隊巴士巡遊出發　何詩蓓沿途不斷揮手　江旻憓大派飛吻
今日 10:46
巴黎奧運｜港隊巴士巡遊出發　何詩蓓沿途不斷揮手　江旻憓大派飛吻

你可能感興趣

巴黎奧運｜奧運香港代表團周三將進行巴士巡遊　即睇最佳觀賞路綫
12:28 2024/08/19
巴黎奧運｜奧運香港代表團周三將進行巴士巡遊　即睇最佳觀賞路綫
體育發展丨民建聯倡推電子運動消費券　促檢討及優化精英運動員資助機制
16:29 2024/08/19
體育發展丨民建聯倡推電子運動消費券　促檢討及優化精英運動員資助機制
巴黎奧運｜港隊巴士巡遊出發　何詩蓓沿途不斷揮手　江旻憓大派飛吻
今日 10:46
巴黎奧運｜港隊巴士巡遊出發　何詩蓓沿途不斷揮手　江旻憓大派飛吻
奧委會 杜凱琹 經民聯 巴黎 李慧琼 周浩鼎 江旻憓 梁美芬 梁君彥 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）