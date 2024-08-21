港隊巡遊｜立法會議員「鼓底」迎接港隊　梁君彥：定必加持續大力度支持本地體育發展

▲ 立法會主席梁君彥等約30多名議員到場迎接港隊並大合照。(梁君彥fb圖片)

港隊在今屆巴黎奧運取得2金2銅佳績，創下歷史佳績，政府與港協暨奧委會今早（21日）舉行巴士巡遊慶祝，讓市民一睹精英運動員風采，終點站位於立法會綜合大樓旁的添馬公園，一眾運動員在大樓的「鼓底」位置下車，立法會主席梁君彥等約30多名議員到場迎接並大合照，多人趁機會單獨合照「打卡」，更有議員化身小粉絲向港隊運動員索取簽名。

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梁君彥指，香港運動員令人深以為傲，在賽場上拼搏奮鬥、追求突破的表現，給予香港市民許多正能量，堅毅不屈、永不放棄的香港精神值得學習。他強調，立法會一直肯定體育運動的價值，議員定必持續與政府和社會各界攜手合作，加大力度支持本地體育發展。

巴士約上午11時50分抵達立法會綜合大樓「鼓底」位置，梁君彥、內會主席李慧琼，以及議會各板塊約30多名議員，到場迎接並大合照。

梁美芬與「師妹」​​​​​​​江旻憓合照

之後到自由交流時間，多名議員趁機與運動員合照「打卡」，場面熱鬧，其中經民聯立法會議員梁美芬與中國人民大學法律系的師妹江旻憓合照。梁美芬說，一眾立法會議員一早企定定，翹首迎接港隊運動精英，大聲喊出「Well done, Good job !」

顏汶羽成功索取江旻憓、何詩蓓和杜凱琹簽名

民建聯立法會議員顏汶羽則化身小粉絲，索取了港隊運動員江旻憓、何詩蓓和杜凱琹簽名。民建聯立法會議員周浩鼎則與何詩蓓「自拍」，他指，有幸和何詩蓓交流，感謝何為香港游泳運動的貢獻。

田北辰記得何詩蓓四年前說的話 何詩蓓感驚訝

實政圓桌立法會議員田北辰也與何詩蓓「自拍」，更向何詩蓓說：「我記得妳四年前講嘅嘢，妳當時話自己喺比賽嘅時候，跳咗落池就只會一直望住池底，好難理會到其他對手游得幾快，自己只會做好自己，亦都希望每一次嘅比賽，都比上次發揮得更加好！」他透露，何詩蓓感驚訝地回答：「嘩，你仲記得？」

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