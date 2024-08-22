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ABC Pathways School  玩住學  打好英文根基  小三生代表香港赴美成為小太空人

特約

發布時間： 2024/08/22 09:30

最後更新： 2024/08/22 09:36

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成為太空人看似遙不可及，但只要打好根基，年紀輕輕也有機會一嘗太空人的滋味。Natalie就讀小三的兒子Ambrose，早前在「小太空人訓練計劃」從全港過千名小學生中脫穎而出躋身8強，遠赴美國參與「太空探索之旅」。Natalie分享箇中要訣，全靠ABC Pathways School的課程讓兒子打好英文基礎，「讓他能夠熟練使用英語溝通交流、表達自我，從而從容應對NASA全英文訓練。同時，iLearn課程中的Discovery探索頻道也豐富了孩子的認知與見識，與小太空人計劃的要求非常相似。」

流利英語溝通  面試突圍而出

要成功入圍「小太空人訓練計劃」，參加者可謂過五關斬六將，小朋友不但需要優秀的中英文溝通能力，以及永不言敗的堅毅精神，還要經過三輪的遴選及面試，由提交創意作品、初選面試、參加訓練營、體能和知識評估，到最後面見大會贊助人及小組面試，歷時近半年的遴選，每一關都考驗他們的創意、解難、表達和語言能力，當中又以英語運用尤其重要。

Natalie表示：「無論是小太空人訓練計劃，還是其他升學面試，都需要孩子們具備良好的英文理解能力，並用英文進行有效溝通。」她特別提到，ABC的教育理念與她的家庭教育觀不謀而合：「英語不單是一門學科或應付考試的工具，更重要的是，英語本質是一種溝通工具。ABC的課程能給予孩子良好的土壤學習和運用語言，讓他們能以流利的英語與不同國籍人士溝通。」

憑著良好的英語根基，ABC小三生Ambrose從全港過千名小學生中脫穎而出躋身8強，遠赴美國參與「太空探索之旅」。

Ambrose除了是英語狂熱，還參加大大小小不同比賽。

媽媽表示ABC協助兒子以英語思考並解決問題，而非單純的死記硬背，靈活表達自己見解。

從玩樂中學習  比人學快2年

Natalie兒子自K1起加入ABC黃埔分校，就讀皇牌課程、同時是學生數目最多的全方位英語課程「iLearn Academy」。課程每週上課三天，結合包括「劍橋英語」及「Read4Fun拼音讀寫」課程，主張幼兒從玩樂中學習。每月老師都會安排不同主題內容，讓學生一手包辦資料搜集、專題研集及匯報，加插大量Critical Thinking國際學校教學模式，讓學生享受學習過程之餘，激發他們自主學習的動機，打好聽說讀寫、拼音、串字基礎，比一般英語課程學快2年。

升讀小學後，他就參加了進階研習的ABC探索頻道「ABC Discovery」課程，參照國際學校模式，讓他們探索現實世界中的問題與挑戰，從創新有趣的內容中得到啟發。坊間不少家長都會認為，英文可以等到升小學或考試時再學習，Natalie卻不同意：「任何一門語言都需要保持終身學習的態度，如果只是在需要好成績時，才功利地補習或者催谷，學習的效果自然是不盡人意，遠遠不及自小打好根基來得穩固。」

皇牌課程iLearn Academy 結合「劍橋英語」及「Read4Fun拼音讀寫」，比一般英語課程學快2年。

Read4Fun拼音讀寫以「玩住學」方式，從小打好拼音基礎。

國際學校形式上課，學生一手包辦資料搜集、專題研集及匯報。

變成英語狂熱  培養解難應變能力

Natalie說，兒子經常與她分享在ABC上課的事，反映他對學習的喜愛。她感謝ABC提供了良好的成長環境，培養兒子對英語學習的興趣，並鼓勵他主動閱讀英文書籍，超越課室以外的學習領域，幫助他自信運用英語，同時具有終身學習、解決問題，以及擁抱變化的能力。如此種種，都讓兒子能在太空人訓練營中自如使用英語，不怕困難、勇於嘗試。

ABC課程每年超過5000名學生入讀，亦是劍橋在港唯一教育合作夥伴，是本港最大規模的幼兒英語學校。

想及早讓子女打好英文根基，成為英語尖子，ABC由8月30日至9月30日開學優惠期內，將舉行「開學Read4Fun拼音祭」，各分校將有免費試堂Fun Day讓小朋友感受學英語的樂趣，新生登記ABC Fun Day免費試堂，並成功報讀任何課程，即送價值港幣280元的劍橋考試練習一本，新生還可獲高達$500學費優惠及64折拼音套裝。家長的一小步，是子女成功的一大步，想知道更多「開學Read4Fun拼音祭」優惠，請參閱：https://bit.ly/3M6Yg5m

ABC Read4Fun拼音祭
超過30天英語拼音活動！

1.    Read4Fun拼音免費試堂，入讀送劍橋考試練習
2.    Read4Fun $500新生學費優惠
3.    37折親子拼音網上課程，22堂無限重溫！（限量100名 先到先得）
4.    64折Read4Fun 拼音卡 Box Set（限量100套 先到先得）
5.    直資、私立、國際學校過來人分享會
6.    【直資學校專家】學涯規劃講座

精彩活動登記：https://bit.ly/3M6Yg5m

（特約）

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