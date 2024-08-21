中年好聲音3丨林師傑父親出身TVB藝訓班　林道權入圍《中年3》撞樣許冠傑

▲ 林師傑父親入圍《中年好聲音3》！

經過多次海選後《中年好聲音3》早前公佈140位入圍名單，當中最年長參加者80歲羅秀蘭、視障人士朱麗萍、林道權以及區瑞強胞弟區瑞明納入「Super Senior」組別，原來65歲的林道權為前TVB藝人林師傑的爸爸！

戴上長假髮的林道權既撞樣歌神許冠傑，海選時他選唱許冠傑名作《天才與白痴》，連打扮、聲線以及唱腔都好神似，評判張佳添大讚他有70年代Feel：「好似帶返我哋去70年代，你唱呢首歌係有嗰種蘊味，某程度上你係屬於舞台。」

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▲ 林師傑的父親林道權！

中年好聲音3丨與偉仔屬同期訓練班同學

現年65歲的林道權為退休人士，喜愛唱歌的他閒時到老人院做義工，會唱歌給一班長者聽，林道權跟妻子韓珍為第11期藝員訓練班學員，同屆同學有梁朝偉以及周星馳，林道權曾演過多套劇集，而韓珍就做過《婦女新姿》主持。

當年林師傑繼承父母衣缽，參加歌唱比賽《超級巨聲》而入行，憑演出《愛回家》裡「木偶哥」一角而為人認識，2020年底，林師傑跟妻子歐陽巧瑩移居英國。

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