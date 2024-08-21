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恩愛夫妻︱馬國明似足紙牌影相冇轉表情　被愛妻湯洛雯出Po「公審」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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馬國明、湯洛雯另類放閃。

湯洛雯（靚湯）自嫁馬國明後，成為幸福少奶奶，閒時就與朋友聚會，相當無憂！靚湯也不時與馬明在社交網「放閃」，靚湯今日（21日）就竟然出po「公審」老公，兩公婆大耍花槍！

恩愛夫妻丨湯洛雯獲馬國明甜蜜慶生放閃　手上巨型鑽戒成焦點

馬國明影6張相冇轉表情

今日（21日）下午3時多，靚湯在社交網分享6張與馬明站在扶手電梯上的合照，靚湯興奮地舉V、單眼、嘟嘴，相當投入，但馬明就「一碌木」，在6張相片中也是微笑示人，相當「專一」！

靚湯作出「投訴」：「點解可以完全冇郁過🤣我是瘋狂粉絲嗎？🫠」

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靚湯要同馬明「特訓」？

馬明在老婆靚湯的社交網帖文下回應「求饒」：「因為諗唔到第2個表情……🤣😂🤣😂🤣」，靚湯則表示：「下次諗返8000幾個post先好同我影相🤦🏻‍♀️」，似乎靚湯是要同老公進行擺pose「特訓」，開發他的創意小宇宙！

網民對這輯相似乎相當受落，留言道：「馬生馬太so sweet」、「天然呆唔係浪得虛名㗎」、「老公性格老實正直才好呢，馬太識揀」、「定力夠，靠得住」、「好幸福，keep住呀」，又有網民提醒他們要緊握扶手、注意安全！

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