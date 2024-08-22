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長壽之道｜全球最老人瑞逝世終年117歲　公開11項長壽秘訣：遠離麻煩友

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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全球最老人瑞逝世終年117歲，撐過2次世界大戰、新冠疫情，曝11項長壽秘訣：遠離麻煩友。

【長壽／長壽秘訣／全球最老／西班牙／世界大戰／新冠疫情／健康】不少人都期望可以活得健康長壽。日前，全球最長壽人瑞Maria Branyas Morera在西班牙逝世，享年117歲。她曾分享長壽秘訣指，不僅靠運氣和良好的基因，還要與親友有良好聯繫、遠離麻煩友（Toxic people，意指情緒不穩定、對他人造成負面影響的人）等。

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全球最老人瑞離世

Maria Branyas Morera的家人昨日（20日）在社交網站X發文證實，Morera日前已經在睡夢中安詳離世，享年117歲。

她離開我們了，正如她自己所希望的那樣離世了，在她的睡夢中，安詳、沒有痛苦……我們將永遠記住她的建議與善良。

Morera在1907年3月出生於美國，她一生經歷兩次世界大戰，1915年第一次世界大戰爆發，8歲的她隨來自西班牙的家人回國，在加泰羅尼亞（Catalonia）定居。隨後她又經歷了1918年全球流感疫情、第二次世界大戰與西班牙内戰。

1931年，她與醫生Joan Moret結婚，有3名孩子、11名孫兒女及13名曾孫兒女，丈夫則在72歲時離世。在2020年113歲生日幾周後，Morera不幸感染了新冠肺炎，被限制在家中靜養，後來也完全康復。她最小的女兒表示，母親的長壽應該是基因，

她從未去過醫院，從未骨折過，她一切都很好，也不曾出現身體疼痛。

更多相關報道：長壽秘訣｜108歲愛爾蘭人瑞愛喝黑啤　身體超壯健分享3大長壽秘訣

曾分享長壽秘訣

Morera生前曾表示，她認為自己的長壽不僅與運氣和良好的基因有關，也有「紀律、平靜、與親友保持良好的聯繫、接觸大自然、情緒穩定、無憂慮、無遺憾、樂觀積極，且遠離麻煩友（Toxic people）」。

巴塞隆納大學遺傳學研究小組曾分析過Morera的DNA，以確定她長壽的原因，該研究有成員指出，

她的頭腦完全清醒，能清楚記得4歲時發生的事情，而且她沒有老年人常見的心血管疾病，她唯一的問題是行動不便和聽力問題，這令人難以置信。

在Morera逝世後，目前全球最長壽的人瑞是定居在日本兵庫縣的糸岡富子，她出生於1908年5月23日，現年116歲。而世界上證實已知最長壽的人瑞是來自法國的Jeanne Calment，根據健力士世界紀錄，Calment於1997年去世，享年122歲164天。

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6種長壽食物

台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook個人專頁發文指，一項刊登於 《European Heart Journal》（歐洲心臟雜誌）的研究分析了80個國家、24.5萬人每日的飲食習慣，與他們的壽命或患病風險的關係。結果發現，有6種常見的食物既可延壽，又有益於心血管健康。

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3大長壽貼士

台灣神經內科方識欽醫生曾指出，保持飢餓感可以促進健康，尤其是要奉行一日一餐的方式，重點是早餐、午餐不吃澱粉質，減少血糖波動。他指出，不少東方人習慣早餐吃粥、麵包等澱粉類食物，故此到了早上11時就會開始覺得很餓。要解決這個情況，他建議早餐可以喝水代替，不刺激血糖會更有效減低飢餓感。

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地中海飲食法餐單

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至於所謂「地中海飲食法」有幾大原則，其中包括多食蔬菜水果，以及全穀雜糧類，肉類方面多食魚貝類海鮮，紅肉及加工肉可免則免，同時可飲適量紅酒。澳洲註冊營養師Jim Lau提出「綠色地中海飲食法」，主要分別是額外攝取堅果、藻類等綠色食物及綠茶，用以加快脂肪酸代謝，可期望具有抗氧化及衰老，甚至抗癌功效。

  • 避免暴飲暴食
  • 良好睡眠
  • 良好社交

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