美食情報｜新開業MINATO強勁班底　薈萃3大高級日式料理

▲ MINATO晚市鐵板燒《浜》菜單。 （相片由餐廳提供）

日菜一直深受港人愛戴，但心多多的人不時難以取捨，為選擇哪種菜式左右為難。新開業精緻日本餐廳MINATO的出現，窩心地包羅鐵板燒、廚師發辦、懷石料理3種料理，廚師班底組合更是逾30多年經驗的大師級，這已是值得赴會的理由。

Minato坐落灣仔鷹君中心，餐廳逾4,000呎，可容納70位客人。餐廳的空間設計處處流露日本美學，以概念「間」為哲學，意旨適時留白，營造出高雅簡約的氛圍。偌大的空間座位分布闊落，有私人包廂也有開放區域，布局靈活，無論人少少把酒談食抑或多人舉案暢聚皆宜。

▲ 行政總廚黃伯豪的招牌菜式黑松露海膽焗飯，以特製的塔吉鍋完美封鎖蒸氣，令這飯香氣四溢、口感豐富。 （相片由餐廳提供）

餐廳所走路綫極具開創性，薈萃鐵板燒、廚師發辦及懷石料理3種日式高級料理精髓，3位領軍大廚都擁有30多年專業經驗。行政總廚黃伯豪，曾任職3家殿堂級日式餐廳包括花盃日本料理、松菱日本料理以及田舍家磨練技藝，也從曾獲米芝蓮星的日本大廚手中習得傳統鐵板燒的精髓和深厚的造詣。他擅於以不同技法烹調本地及時令食材。在經典菜式中注入獨特的創意元素。

善用食材每一部分

他即席炮製的本地龍蝦鐵板燒，以乾煎手法令龍蝦保留「玻璃面」，吃進口中仍肉質飽滿，配上由龍蝦蝦膏、日本醬油及牛油混和的醬汁淋上面，匹配得無可置疑。龍蝦頭及殼也沒浪費，用作熬湯，龍蝦的鮮甜精華盡收其中。

▲ 上壽司拼盤8件。 （相片由餐廳提供）

壽司主廚是馮偉成，他先後在香港帝苑酒店四季菊、香港君悅酒店鹿悅及香港喜來登酒店雲海的頂級日本料理任職，對於時令食材的採購、各種準備工藝與烹調技術，他都事先周密規劃，並安排得巨細無遺，確保每件壽司精益求精才端上壽司枱。

至於第三位和食副主廚何保明，職業生涯始於壽司，後來因被懷石料理的精緻所吸引，決意把心思投放其中。經過30年的潛心鑽研，他精通於運用高級時令食材，把懷石料理的精緻與優雅淋漓盡致呈現。

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菜單選擇多

餐牌方面，九道菜的晚市鐵板燒《浜》菜單（$2,808 / 二人前），可品嘗到本地龍蝦、銀鱈魚、三頭南非鮑魚；或選擇以甘鯛魚、澳洲鮑魚、法國鴨肝入饌的晚市鐵板燒《港》菜單（$2,808 / 二人前）。

想一嘗壽司滋味，傳統廚師發辦菜單（午市$588、晚市$1,188 / 一人前），或更豐富的極尚廚師發辦菜單（午市$788、晚市$1,588 / 一人前）。

至於懷石料理，晚市可選共九道菜的時令懷石料理《松》菜單（$1,388 / 一人前），或是更奢華的時令懷石料理《森》 菜單（$1,688 / 一人前）。

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MINATO

地址：灣仔港灣道23號鷹君中心地下G4-G6號舖

營業時間： 12nn至3pm、6pm至10:30pm

電話：2345 0663

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