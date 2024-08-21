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廉航行李︱旅客小紅書曬搭廉航慳錢攻略　 行李打包「三合一」慳近一半

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發布時間： 31 分鐘前

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旅客小紅書曬搭廉航慳錢攻略，行李打包「三合一」慳近一半。

【香港快運/HKexpress/廉航/手提行李費用/託運/寄艙行李費用】香港快運於今年5月修改了行李規則，要求選購額外行李時按每件計算，不再以總重量計算。有旅客最近為應對這一新規，就想到光顧打包服務，將3件行李用紙皮和繩索紮成一件來寄艙，足足慳了近一半寄艙行李費用。

這名旅客在小紅書上分享了其經歷，他表示，在購買機票時沒有注意到行李規則的細則，結果到了機場才發現手提行李也需要額外收費，而分開計算寄艙行李的費用很高，他有3件行李，每件收費600港元，共計1,800港元。

按香港快運的最新行李政策，預訂寄艙行李需按件收費，提供20或32公斤兩個重量選擇。初次預訂寄艙行李費用，20公斤為$310，32公斤為$430；一旦去到機場櫃台購買，則分別收取$600及$740。

該名旅客立即將三件行李，用紙皮捆綁打包成一件行李寄艙。他提到，快運職員最後收取390元的打包費用，加上600元的寄艙費用，他比原先3件行李分開寄艙節省了800元，他更強調現場很多旅客用這種打包方法。

該名旅客的做法隨即在互聯網上引起熱議，有人表示既然選擇乘坐廉航，廉航是靠這些行李費用營利，就不應該如此小氣計較；也有旅客大讚做法聰明，並指行李打包後符合廉航要求便可以。甚至有網民補充，該旅客應該是使用了機場的Allways包裝行李服務，行李打包後會包上塑膠膜，保證不散亂。

同場加推：日本LDK評測12款行李箱

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