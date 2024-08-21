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脂肪肝｜婦人每朝食三文治　改食呢款早餐　半年瘦15磅搣甩脂肪肝

健康資訊

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【麥皮／三文治／減肥／脂肪肝／消除脂肪肝/麥皮/三文治/蛋白質／早餐】正所謂，減肥三分靠運動，七分靠飲食。台灣一名70歲婦人平日習慣吃三文治做早餐，半年前開始轉吃麥皮後，居然輕鬆減掉15磅，脂肪肝更因而消失了！有醫生指出，三文治暗藏熱量危機，麵包看似健康，但製作過程滲入大量油份，容易造成脂肪肝。

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早餐改吃麥皮 半年減15磅

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在Facebook專頁發文分享病例，指一名70多歲婦人一向有吃三文治做早餐的習慣。近半年開始，她改為每天早餐在家吃麥皮做早餐，從大賣場購買燕麥，加入青菜、肉碎或雞蛋，混合食材煮成燕麥粥。半年後，婦人不但成功減掉7公斤（約15磅），連纏繞多年的脂肪肝也消失了。

早餐吃三文治=熱量陷阱

錢政弘醫生解釋，燕麥粥屬於非精緻澱粉，食用後減慢血糖上升速度，有別於進食白飯或麵包後令人易肥。他續指，很多人不知道早上吃「含油澱粉」會釀成脂肪肝，例如麵包或三文治，兩款常見早餐都屬於高熱量的精緻澱粉食物。他提醒大家，

吐司和麵包是用油去揉麵粉做出來的，越鬆軟好吃的麵包，油加越多，早餐要換吃別的，例如水煮蛋、雞胸肉、花椰菜、地瓜等。

故此他建議，有脂肪肝問題的人早上不要吃麵包；想減肥的人，早餐建議盡量以蛋白質為主，如吃烚蛋或烚蛋沙律加雞胸肉等。總括而言，減肥主要是要運動配合飲食習慣改變，單靠運動難以減肥。

相關文章：早餐陷阱丨早餐食麵包可致3大健康危機　醫生建議：不如不要吃

4類飲食易有脂肪肝

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊受訪時表示，若過量進食4類高熱量、高升糖的食物，容易患上脂肪肝，嚴重可引發肝硬化、肝功能衰竭及肝癌。另外，也有機會伴發心臟病、糖尿病及高膽固醇等問題，甚至與大腸瘜肉及大腸癌有關聯。4類高危食物包括：

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8種營養素逆轉脂肪肝

台灣營養師余朱青分享，因為肝臟代謝過程中需要輔酶，雖然人體無法自行合成輔酶，但能透過飲食補充，而天然蔬果則含有這些營養成分。她推介以下8種營養素，可幫助改善脂肪肝問題，維持肝臟健康。

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脂肪肝6大高危人士

香港專科腸胃肝臟科專科區漢達醫生接受訪問時曾指出，脂肪肝成因是由於肝臟積聚過多脂肪，其中大致可分為非酒精性脂肪肝及酒精性脂肪肝。非酒精性脂肪肝與飲酒無關，若是「代謝綜合症」患者，包括中央肥胖、三酸甘油脂過高、高密度脂蛋白膽固醇過低、血壓及血糖過高則屬於高危一族。

至於酒精性脂肪肝病主要因過度飲酒引致，長期飲用可加速肝臟細胞死亡、脂肪代謝功能減慢，增加患上酒精性肝炎、慢性肝炎伴有肝纖維化或肝硬化等疾病。

在風險因素方面，區漢達醫生指出有研究發現，以下人士有較高風險患上脂肪肝：

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