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煽惑傷人｜涉Fb發文稱「殺死林鄭」受審　退休漢警誡稱不滿林鄭

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 48 分鐘前

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退休漢涉Fb煽動殺死前特首林鄭月娥，案件今於區域法院開審。資料圖片

63歲退休漢涉於2020年於Facebook 發佈私人帖文，指「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」，並留言「隊冧佢方便啲」等，兩年後遭人擷取帖文舉報。退休漢今（21日）於區域法院否認1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，案件開審。控方開案詞指，被告於警誡下承認發布涉案帖文，稱當時不滿意特首林鄭處理疫情和反修例事件。

被告潘德恕（63歲），報稱退休人士，被控1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，指他於或約於2020年2月4日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致林鄭月娥身體受嚴重傷害

控方開案陳詞指，被告於2020年2月4日，在其個人Facebook帳戶「DovetreeDSPun」發佈帖文，內容為「真係認真諗吓，點樣殺死林鄭」，並設定只有被告的朋友可以看到，當中有8至10名朋友被禁止瀏覽帖文，其餘700多名朋友均可以瀏覽，帖文另有16人讚好，以及43則留言。

控方指被告曾於帖文留言，指「收埋佢身邊人」、「G4 popo, assistants, 點都有啲」。有朋友問及「請問你如何用武呢？」，被告回應「家陣起碼都用槍炮，幫手籌一支曲尺一支來福各 50 飛子彈，唔該」。被告又留言指，「頸下癱瘓方可制止佢作惡，隊冧佢方便啲」。

警方於2022年4月20日，獲得Facebook 帳戶「@Sam Chan」 的截圖，顯示涉案帖文及相關回應。警方於同年4月27日到被告住所搜查，並檢取手提電腦和手提電話等電子裝置。被告在警誡下承認發布涉案帖文，稱「當時我唔滿意特首林鄭處理疫情和反修例事件」，因此於Facebook留言，並表示願意刪除留言。被告於警誡錄影會面中，解釋只是「開玩笑」，不認為他的朋友會付諸實行。

聆訊明（22日）續。

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