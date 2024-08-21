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巴黎奧運｜禮賓府宴請港隊　李家超：政府會繼續支持香港體育事業發展

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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特首李家超今日在禮賓府宴請港隊。(李家超fb圖片)

港隊在今屆巴黎奧運取得2金2銅佳績，創下歷史佳績，除了政府與港協暨奧委會今早（21日）舉行巴士巡遊慶祝，特首李家超今日亦在禮賓府宴請代表團，他指，不論有獎牌與否，都以港隊每一位為傲，政府會繼續支持香港體育事業發展，支持香港健兒實現奧運格言——「更快、更高、更強、更團結 (Faster, Higher, Stronger – Together)」。

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李家超在社交媒體指，各位運動員在艱苦訓練中克服重重困難，有幾位更曾經歷嚴重傷患，但都沒有放棄，展現香港運動員自強不息、不畏艱辛、不屈不撓的精神，感動全港市民。他感謝各位教練和醫療團隊成員一直默默付出努力，讓運動員全心全意地在競賽場上拼搏。

社交媒體不同照片上  李家超分別寄語運動員

在社交媒體的不同照片上，李家超分別寄語運動員們。對於「女飛魚」何詩蓓和「微笑劍后」江旻憓，李家超說，希望兩位繼續朝著自己的目標努力，為年輕一代樹立榜樣。對於泳隊18歲小將張心悅，李家超指，香港體育界不斷湧現新秀，很高興見到，年紀輕輕的她已經代表香港出賽奧運，相信在泳隊透過經驗傳承會不斷進步、再創佳績。

李家超：乒乓球隊展現毅力、技巧和團隊精神  是學習榜樣

對於香港乒乓球隊，李家超認為，他們比賽過程並不輕鬆，但其努力和精神，已經讓全香港的市民為之感動。「他們在賽場上展現出的毅力、技巧和團隊精神，都是我們學習的榜樣。」

李家超續說，帆船、滑浪風帆和單車多位首次出賽奧運的選手聚首一堂，十分看好他們未來，期望香港體育界青出於藍而勝於藍。李家超指，幾位分別劍擊、柔道和跆拳道的運動員在面對實力強勁的對手時，展現出的毅力、技巧和拼搏精神，都是值得所有人學習的，期望他們在將來的賽事以及人生中，再接再厲，追逐夢想。

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