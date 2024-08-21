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創新科研｜科大研發新型環保製冷裝置效率破世界紀錄　料有助推動商業化

社會

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 21 分鐘前

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科大研發新型環保製冷裝置效率刷新世界紀錄。(科大提供圖片）

香港科技大學研發新型環保製冷裝置，製冷效率比同類裝置大增逾48%，刷新世界紀錄。科大指，新研發裝置有望減少全球能源消耗之餘，亦可為依賴製冷技術的行業帶來改革轉型，有助推動技術商業化。

科大指，現時空間製冷和供暖佔全球總電力消耗兩成，預計至2050年將成為第二大全球用電需求。惟傳統蒸氣壓縮製冷技術常用的製冷劑容易污染環境，環境友善替代方案之一的「基於形狀記憶合金循環相變潛熱固態彈卡製冷技術」，所使用的製冷劑更可100%回收、不含溫室氣體，惟過去開發裝置「溫跨」（即顯示製冷設備將熱量從低溫源傳遞到高溫散熱器的能力指標）相對較小，阻礙該項新興技術商業化。

科大工學院團隊最新研發一種多材料級聯彈卡製冷裝置，通過採用3種具有不同相變溫度的鎳鈦合金，成功打破該款裝置的製冷效能世界紀錄，整體裝置超彈性溫度窗口擴大至100K以上，使每個鎳鈦單元均能在其最佳溫度範圍內工作，顯著提升製冷效率；裝置在水側實現了75K的溫跨，更比世界紀錄的50.6K高出逾48%。上述研究由科大機械及航空航天工程學系教授孫慶平及姚舒懷率領，最近已在學術期刊《自然能源》（Nature Energy）上刊登。

團隊將進一步開發高性能形狀記憶合金和設備，以用於零度以下的彈卡製冷和高溫熱泵應用，並將繼續優化材料特性，並開發高能效製冷系統，以推動技術商業化。孫慶平指，有信心彈卡製冷技術成為下一代環保、高效的製冷和供暖解決方案，以滿足全球龐大的製冷市場需求，為減碳和緩減全球暖化作出貢獻。

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