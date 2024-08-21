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澳門動態｜賀一誠以身體健康為由宣布不競逐連任　誰是熱門人選？

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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賀一誠。（澳門新聞局圖片）

澳門行政長官賀一誠今天（21日）發表不參加第六任行政長官選舉的聲明。賀一誠指，因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉。

賀一誠聲明全文

本人賀一誠，在擔任澳門特別行政區第五任行政長官的任期即將屆滿之際，衷心感謝這五年來，中央、澳門社會各界及廣大居民給予本人的充分信任和堅定支持，感謝全體公務人員的密切協作和配合。

本人和第五屆澳門特區政府秉持「協同奮進、變革創新」的理念，謀劃推動澳門多元發展，努力構建澳門發展新格局、重塑澳門競爭新優勢。本人對澳門有著深厚感情，為澳門發展已竭盡全力，惟因身體健康尚未全面恢復，為了澳門的長遠發展，從大局出發，決定不參加第六任行政長官選舉。本人將全力支持第六任行政長官和特區政府依法施政，為「一國兩制」事業和澳門發展繼續作出貢獻。

賀一誠不競逐連任，據聞，現年57歲的行政法務司司長張永春被視為熱門人選之一，賀一誠早前休假39日，正是由張永春署任。張永春北京出生，畢業於北京外國語大學，亦擁澳門大學法學學士學位。另一熱門人選是現年55歲的澳門保安司司長黃少澤。他出生於廣東省，擁北京大學法學學士及法學博士。

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