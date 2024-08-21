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照顧者悲劇｜鄧家彪：政府部門存在責任　不能只依靠關愛隊提供支援

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 2 小時前

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工聯會立法會議員鄧家彪今日聯同多位區議員，與勞工及福利局副局長何啟明會面，就加強支援長者住戶提交建議書。（戴朗希攝）

近年香港發生多宗照顧者悲劇，工聯會立法會議員鄧家彪今日聯同多位區議員，與勞工及福利局副局長何啟明會面，就加強支援長者住戶提交建議書。鄧家彪認為，在面對眾多獨居長者悲劇中，政府部門存在責任，「點解社會福利署都係自己部門，保障部明明有接近8成的長者領取緊各種的社會福利，點解不能夠因此識別哪些係獨居長者，哪些係雙老長者呢？ 」

被問到每當出現獨居長者家中過生的悲劇後，政府只呼籲獨居長者應尋求幫助，政府是否應否設立時間表，提出相關解決方法。鄧家彪認為政府自身要改革，亦要在部門內做到連結，「不是只是保障部自己拿著資料，而要做到互通，去到受資助的政府機構，以至關愛隊，形成一個支援網絡。」鄧家彪稱，不能只依靠關愛隊提供支援，複雜的個案始終要靠社會福利署的長者中心，強調要從政府做起。

工聯會建議政府，建立由個人、鄰里、社區、長者中心行程的「四層架構」，支援獨居長者。社區方面，工聯會建議，關愛隊可與屋邨保安加強合作，共同支援獨居長者，同時關愛隊可完善獨居長者資料庫，由民青局與社署協調，給關愛隊探訪長者住戶名單，關愛隊作為一線人員透過家訪確認該長者是否獨居，並上報房署以完善獨居長者資料庫。

倡參考內地設獨居長者食堂

工聯會又建議勞福局資助合資格的獨居長者免費陪診服務，並津貼服務人員在陪診期間的交通費，申請資格需要醫生證明書，按照需要身體情況優先分配「一對一」陪診名額，由社會福利署支援服務，讓部分獨居長者可以安心使用服務。

在科技方面，工聯會提議創科局及勞福局提供保護長者安全設施，將感應器放在大門上，以記錄長者的出門時間，若長者沒有開門，就會亮起紅燈提示，再請鄰居或義工上門詢問長者狀況。

另外，工聯會參考內地設立長者食堂的做法，民政事務署可與當地食肆溝通建立港版社區食堂，政府給予部分補貼，和食肆合作，以低於市面的價格，緩解獨居長者吃飯問題。

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