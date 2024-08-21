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巴黎奧運｜李家超：料明年初完成運動員直接資助機制檢討　運動員冀資助金額至少1萬元以上

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發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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運動員出席在政府總部舉行的返港歡迎儀式。（陳靜儀攝）

運動員結束巴士巡遊後，下午出席由特區政府和港協暨奧委會舉辦的返港歡迎儀式。特首李家超致詞時表示香港體育學院正檢討運動員直接資助機制，預計明年初之前會完成。

單車代表李思穎指，單車隊有前輩打下好成績資源較多，但認為可增加對運動員的資助至每月至少1萬元以上，以然後運動員可滿足衣食住行，尤其運動員的生涯並不長，要靠資助儲錢，助將來重新轉型。她又認為，統一資助金額會較難，始終要以成績為依歸，「望住另一個grade，可以話係推動力」。

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李思穎短期目標是在10月場地單車世錦賽獲得前10名，指屆時會有全能賽，希望在奧運失利的項目是次可以做得更好，重新證明自己沒有那麼差，同時希望在明年香港舉辦的全運會場地單車項目有好成績。至於今日的巴士巡遊，她笑言很大風，但沒想過有那麼多市民特意出來為運動員歡呼，甚至有市民還從尖沙咀碼頭坐船到中環碼頭為運動員歡呼多次，很高興得到市民的支持，形容是很大的鼓舞，會更加努力。

劍擊隊代表何瑋桁就指，政府近年投放予運動員的資源及支援越來越多，但若能增加資助當然好，因無論運動員或其他職業，有越多的資源，大家都會越放心去做及更開心。他亦目標今年能在世界賽中爭取前四名，同時自己得世界排名能升上前16。

他又稱，首次體驗巴士巡遊覺得很特別，提到巴黎奧運開幕當日下雨，而今日亦有毛毛雨，有點首尾呼應得感覺，很感謝即使是平日，市民也在不同地方為運動員打氣，希望市民也繼續支持出戰殘奧的運動員。

乒乓球代表杜凱琹認為，乒乓球隊過去多年的資源足夠，舉例乒乓球館會搬遷至體院新大樓等，形容很感恩。而資助上「自己都係咁樣過嚟」，認為一定會有規定及制度，既然政府已表示會完善，相信之後會有改變。她並提到，今日最深刻是巴士行經彌敦道，很多店鋪員工衝出來與運動員打招呼及吶喊，很感動有那麼多人支持運動員。

黃鎮廷也指，巴士巡遊很深刻，因感受到全港市民對運動員的支持和認可，指即時大風及下雨仍在上層是希望近距離回應市民的支持及熱情，並與他們打招呼。他亦提到，自己也希望可以繼續為香港爭光，在運動員路走更遠，指今屆奧運未完獎牌夢，希望能再堅持到4年後的洛杉磯奧運，再努力點嘗試能否摸到獎牌。

運動員出席在政府總部舉行的返港歡迎儀式。（陳靜儀攝）

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