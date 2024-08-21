TOPick暑假職業「特工」會員推薦計劃 | 推薦好友即賞精選專屬職業「特工」相片檔彩蛋包

TOPick 限定! 暑假職業「特工」會員推薦計劃

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由即日起至8月31日，TOPick暑假職業「特工」 的家長會員 只需成功推介2位新會員 下載香港經濟日報APP(hket)註冊做TOPick會員，即可獲得職業「特工」相片彩蛋包直接發送到閣下whatsapp！邀請人及被推介之新會員於成功認證後其帳號均獲贈+200積分

即睇會員推薦計劃 詳細教學

推薦機制：

成功推薦人數 禮品 (邀請人) 受邀人 2人 精選專屬「特工」相片彩蛋包 +200積分 200積分

推薦人數統計於 8月31日23:59分 截止

截止 每個帳戶(包括新、舊會員)必須要 成功認證 電話號碼及電郵，方為註冊成功

電話號碼及電郵，方為註冊成功 邀請人與被受邀人不得為同一人

受邀人必須是新註冊會員，才能符合推薦好友計劃資格

受邀人註冊時所提供之會員資料如有不實，香港經濟日報有權取消所有權利

方法及步驟

【會員積分獎賞計劃玩法】：

- 下載HKET App並登記成為會員或登入現有帳戶

- 按右下角進入「我的」頁面並完成清單上的任務

- 累積足夠「ET Point」，進入「獎賞」專區兌換禮遇！

積分獎賞計劃只限TOPick會員參加，如非TOPick會員，請按【會員登記】；登入後再參加遊戲。



