TOPick暑假職業「特工」會員推薦計劃 | 推薦好友即賞精選專屬職業「特工」相片檔彩蛋包
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發布時間： 2024/08/21 19:23
最後更新： 33 分鐘前
TOPick 限定! 暑假職業「特工」會員推薦計劃
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由即日起至8月31日，TOPick暑假職業「特工」 的家長會員只需成功推介2位新會員下載香港經濟日報APP(hket)註冊做TOPick會員，即可獲得職業「特工」相片彩蛋包直接發送到閣下whatsapp！邀請人及被推介之新會員於成功認證後其帳號均獲贈+200積分
推薦機制：
|成功推薦人數
|禮品 (邀請人)
|受邀人
|2人
|精選專屬「特工」相片彩蛋包 +200積分
|200積分
- 推薦人數統計於8月31日23:59分截止
- 每個帳戶(包括新、舊會員)必須要成功認證電話號碼及電郵，方為註冊成功
- 邀請人與被受邀人不得為同一人
- 受邀人必須是新註冊會員，才能符合推薦好友計劃資格
- 受邀人註冊時所提供之會員資料如有不實，香港經濟日報有權取消所有權利
方法及步驟
【會員積分獎賞計劃玩法】：
- 下載HKET App並登記成為會員或登入現有帳戶
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