東張西望何伯丨新何太與丈夫現身房委會總部　何伯公眾地方不斷摸太太大腿超恩愛

▲ 何伯及「新何太」被網民發現現身在何文田房委會總部。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上《東張西望》而成名的何伯及「新何太」，早前有傳因「新何太」拒絕把將何伯的名加入她的公屋，而連日來夫婦租住酒店以避違規，可是因屢遭投訴「走難」到深圳，而一向「戰鬥格」的「新何太」更在直播時一度鬧爆房署。

不過，今日（8月21日）有網民在Facebook群組「大埔 TAI PO」發文指在何文田房委會總部「野生捕獲」何伯夫婦，而且二更人十分親密，互相依偎睇手機，可說夫妻恩愛。

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東張西望何伯丨網民猜測動機

同時，另有網民在Facebook群組「何伯&何伯老婆(河馬)關注組」發布一張估計攝於同一日的照片，而何伯堪稱「時間管理大師」，在此時不浪費任何時光，將手放在「新何太」碩大無朋的大腿上不斷地摸，十分樂在其中，發文者指：「相中呢兩個人年齡不相稱之餘仲摸身摸勢摸大髀，所以有理由相信屬於干犯了『公眾地方行為不檢』」。

不過最令網人好奇，究竟二人現身房署總部是為甚麼，紛紛作出討論甚至「金田一」上身估計何伯夫婦有何目的：「可能傾收樓。」、「 也可能是加名。」、「抵死，博出位而家搞著自己頭痕。」、「又話大把錢，有冇間公屋都冇所謂，都係身體最誠實」、「加名去返菁田邨辦事處已經得啦。」、「加咗名會攞唔番筆錢，河馬點會為咗間垃圾屋放棄追錢。」、「唔怪得青田邨琴晚多咗幾個保安啦！原來房屋署開始做嘢啦。」、「去得總部、只有一個理由、就係收到收樓信、然後回去上訴！」等，更有人指：「就嚟大結局啦⋯⋯離婚。」

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