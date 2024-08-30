教評專欄︱老師的暑假工作比返學更密集 校長：向老師致以最誠摯的敬意與感謝

七月，標誌著學校一年一度考試的落幕，同時也悄然拉開了悠長暑假的序幕。每當此時，同學們在享受假期的同時，也不免對老師們似乎“悠長”的假期投以羨慕的目光。

然而，許多教師在這“休假”期間，實則投身於更為密集的工作之中。他們或忙於為學生補課，為下一學年的教學做足準備；或沉浸在年終總結與未來規劃的撰寫中；更有教師投身於各類活動中，在學生成長道路上默默陪伴與引導，以實際行動表現出師者的奉獻與責任。

進入七月，學校教職員工的通訊平台並未因假期的到來而沉寂，反而被年度交接的繁忙工作資訊所填滿。在這看似繁瑣的資訊流中，偶爾跳出的卻是學生們在各類比賽中獲獎的喜訊與精彩瞬間。從旅遊路線設計比賽的創意，到消費智慧專題研習滙智，再到排球隊泰國集訓的堅持，每一張照片都見證了老師的陪伴和學生們將課堂知識轉化為實踐能力的成長足跡。

八月中旬起，教師們便已開始為新學年做足準備。他們不僅要參加各類工作會議，制定教學計畫，還要精心策劃迎新活動、領袖訓練等，力求為學生們營造一個良好的學習環境與成長氛圍。

在備課、會議與活動的多重壓力下，老師們的工作節奏緊湊而高效，展現出高度的專業素養與敬業精神。隨著暑假的逐漸遠去，新學年的腳步越來越近。在此之際，讓我們向辛勤耕耘的老師們致以最誠摯的敬意與感謝。感謝他們過去一年的無私奉獻與辛勤付出，也期待他們在即將到來的新學年裏繼續引領學生們勇往直前。

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