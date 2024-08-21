遇溺意外｜130cm兒童在60cm水池遇溺昏迷　醫生指：意外發生時家長往往在旁

▲ 夏天遇溺意外有上升趨勢，一名130cm兒童在60cm水池遇溺昏迷，醫生提醒家長要時刻留意孩子情況。

【遇溺意外/兒童遇溺/泳池/游泳】不少家長夏天都會帶小朋友到泳池游泳，遇溺意外也有上升趨勢。早前，內地浙江大學醫學院附屬兒童醫院兒童深切治療部（PICU）已接收8名溺水兒童，其中只有2人生還。6名因遇溺罹難的兒童中，最年長的13歲，最小的只有2歲，其中4人都在7月28至30日期間溺水。

130cm兒童在60cm淺水池遇溺

據內地媒體報道，該醫院接收的8名兒童中，有5人在池塘遇溺，2人在泳池，另1人在水上樂園。其中在水上樂園遇溺的孩童已有130cm，而遇溺的水池深度只有60cm，但仍發生意外。

家長事後憶述，當時孩子正在淺水區嬉水，他們確認水池的水深只到孩子大腿根部，因此放鬆警惕，沒有時刻盯緊孩子。後來，孩子由於腳滑，頭部裁進水裡，慌亂之中，手無法撐到池底幫助自己站立起來，導致水嗆進肺部，被救起時已經陷入昏迷，幸好孩子的家長曾學過心肺復甦術，經搶救後送院，最終保住性命。

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醫生提醒遇溺意外不僅發生在深水區

PICU副主任楊子浩醫生指，遇溺情況並非只發生在水池較深的區域，只要孩子頭栽進水裡便會嗆到水，摔倒並無法站起來，或水面蓋過口鼻也有可能發生溺水，所以即使在淺水區玩水，家長也要時刻留意孩子。此外，家中儲滿水的小木盆、小水池，或浴缸等，也會增加嬰幼童遇溺的風險，各位家長要多加注意。

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他又指，許多遇溺事件發生時，家長也在旁邊，只是沒有注意到孩子已經遇溺，直到孩子浮上水面才發現，可惜那時候已錯過最佳救援時機。他提醒，遇溺往往是無聲無息，如果孩子突然安靜、嘴巴沒入水中、手臂前伸但無法劃水、在水中直立無法踢腿、掙扎20至30秒後下沉、眼神呆滯或閉著眼睛，以上都是遇溺的徵兆，需要立刻伸出援手。

溺水黃金救援時間為4至6分鐘

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安曾表示，一般來說溺水的人是無力氣呼救，因此家長若看到小朋友在水中「彈下彈下」，就應該立即處理。而溺水的黃金救援時間約在4至6分鐘，溺水時間若太長會傷及腦部，造成長遠影響。他又指出，懂得游泳不代表安全，家長若帶子女游水，最好能夠做到「1對1」。

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