虐兒｜醫生：大多數家長求診不會承認子女曾虐兒　數個特徵可判斷人為受傷

一名3歲女童疑曾遭人虐待，警方正展開調查。女童上周二疑因頭部受傷，由母親帶往伊利沙伯醫院急症室求醫。據報，醫護人員經檢查後，發現女童傷勢不尋常，昨日（20日）報警。

該名3歲女童疑因頭部受傷，由母親帶往伊利沙伯醫院急症室求醫。其母親當時表示女兒疑撞到頭部，獲醫護人院安排留院觀察。據報，醫護人員經檢查後，發現女童傷勢不尋常。案件交由黃大仙警區接手跟進，列作對所看管兒童或少年人虐待或忽略處理，暫時未有人被捕。

兒科專科醫生謝鴻興亦表示，不難分辦虐兒情況，當中顱內出血但沒有表面傷痕、以及有多處軟組織受傷，均是常見的虐兒跡象。因幼童哭而家長大力搖晃，造成的嬰兒搖晃症候群亦常見。他指，醫護人員有判斷傷勢的相關標準，即使家長訛稱是意外導致，不過如傷勢與其所講情況不吻合，警方亦有機會可以舉證。

前急症室醫生李福基表示，大多數來到急症室求助的家長，也不會承認子女曾遭虐兒。他亦曾遇過案例，有母親到診所求助，兒童的手腳有瘀痕，從對話証實是父親虐兒，但母親不願報警。醫護人員有時為了避免於急症室衝突，有時亦智讓兒童留院後才報警。

李福基指，醫護人員大多可以從幾個方向分辦，當中藉詞家居意外受傷是常見理由，不過醫生會留意意外描述及傷勢位疉是否吻合。他亦指，嬰幼兒除了運動創傷外，少有出現骨折情況，如有醫護人員會提供警覺。

至於另一種情況是疏忽照顧。李福基指，有家長會稱幼童跌倒，但幼童仍未學習行走，只懂得爬行，醫生會懷疑幼童是否因沒有受到合適照料，而從高位跌下。