北部都會區｜對接北都發展策略專班再開會 參觀深圳沙頭角、比亞迪
政治
撰文： 戴朗希
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
由財政司副司長黃偉綸率領的政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，今日在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」第五次會議。
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會議上，雙方滙報了沙頭角合作區工作小組和前海–洪水橋／厦村新發展區工作小組的工作進展，以及跨境軌道交通和口岸的最新工作。特區政府亦簡介了北部都會區下半年的工作重點，包括古洞北／粉嶺北和洪水橋／厦村新發展區的收地和工程進展；新田科技城及流浮山、牛潭尾、馬草壟和新界北新市鎮多個新發展區的規劃工作；多層現代產業大樓用地的招標；沙嶺創科用地的發展意向徵集和後續工作，以及正在探討的「片區開發」模式等。
會後，深圳市政府代表團陪同特區政府代表團參觀了深圳沙頭角、比亞迪股份有限公司和深能環保龍崗能源生態園。
發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄、保安局副局長卓孝業、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及其他相關部門首長，亦有出席今日的會議。
港府在粵港、港深合作機制下成立「對接北部都會區發展策略專班」，就北部都會區相關事宜，加強香港與內地的溝通和協作，為大灣區發展注入新動力。專班今年2月在深圳舉行首次會議。
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