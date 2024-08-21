  • 27°C
香港時間 : 2024821日 (三) 19:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北部都會區｜對接北都發展策略專班再開會　參觀深圳沙頭角、比亞迪

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

財政司副司長黃偉綸率領的政府代表團，今日在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」第五次會議。（政府新聞網圖片）

由財政司副司長黃偉綸率領的政府代表團，與深圳市常務副市長陶永欣率領的深圳市政府代表團，今日在深圳舉行「對接北部都會區發展策略專班」第五次會議。

點擊圖片放大

會議上，雙方滙報了沙頭角合作區工作小組和前海–洪水橋／厦村新發展區工作小組的工作進展，以及跨境軌道交通和口岸的最新工作。特區政府亦簡介了北部都會區下半年的工作重點，包括古洞北／粉嶺北和洪水橋／厦村新發展區的收地和工程進展；新田科技城及流浮山、牛潭尾、馬草壟和新界北新市鎮多個新發展區的規劃工作；多層現代產業大樓用地的招標；沙嶺創科用地的發展意向徵集和後續工作，以及正在探討的「片區開發」模式等。 

會後，深圳市政府代表團陪同特區政府代表團參觀了深圳沙頭角、比亞迪股份有限公司和深能環保龍崗能源生態園。

發展局局長甯漢豪、運輸及物流局局長林世雄、保安局副局長卓孝業、環境及生態局副局長黃淑嫻、創新科技及工業局副局長張曼莉，以及其他相關部門首長，亦有出席今日的會議。

港府在粵港、港深合作機制下成立「對接北部都會區發展策略專班」，就北部都會區相關事宜，加強香港與內地的溝通和協作，為大灣區發展注入新動力。專班今年2月在深圳舉行首次會議。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

比亞迪 環境及生態局 林世雄 甯漢豪 運輸及物流局 新界 北部都會區 招標 新界北 粉嶺

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇
鄔公奇案丨鄔友正解釋當年娶翁嘉穗原因　罕揭與袁詠儀佘詩曼關係
鄔公奇案丨鄔友正解釋當年娶翁嘉穗原因　罕揭與袁詠儀佘詩曼關係
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
傷腎陷阱｜醫生盤點5大超傷腎食物　5成腎病早期無先兆：2部位傳臭味速求醫
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（08月21日 時間12:05）
東張西望何伯｜翁靜晶親解何東家族由來　直斥何伯認親認戚：唔好揦埋當風濕
東張西望何伯｜翁靜晶親解何東家族由來　直斥何伯認親認戚：唔好揦埋當風濕