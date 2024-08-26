育兒心得｜日本研究拆解6大父母類型　1類最易教出高薪+高學歷+幸福孩子

▲ 日本研究指6種父母教養模式中，1種最理想，培養高薪、高學歷、高幸福感孩子。

【日本大學研究/父母教養/支持型/規矩型/溺愛型/隨便型/兇狠型/育兒貼士/親子關係】父母的教養態度會影響孩子將來的成就。日本大學一項研究，調查受訪者童年時期父母的教養態度，如何影響他們長大後的成就。團隊將父母的教養態度分成6種類型，包括：支持型、規矩型、溺愛型、隨便型、兇狠型，以及作為對照組的中庸型。發現「支持型」父母教育出來的孩子，與其他類型比較，其平均收入和學歷最高，且擁有最高的安全感和幸福感。立即了解自己是哪一種教養類型的父母！

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優質父母︱日本研究6種父母教養態度

神戶大學及同志社大學，受到日本政策智庫（RIETI）的委託，研究有關父母的教養與孩子成就的關係。團隊以問卷訪問了5,000名成年人調查他們的「平均薪資」、「學歷」，「安全感」和「幸福感」。蒐集完數據後，受訪者亦要敘述自己童年時期的父母教養態度，比如回答「父母是否信任我」、「父母是否關心我」等問題。

研究人員根據調查結果，將父母的教養態度分成6種類型：支持型、規矩型、溺愛型、隨便型、兇狠型，以及作為對照組的中庸型。

優質父母︱6種父母教養態度：「支持型」、「規矩型」

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優質父母︱6種父母教養態度：「溺愛型」、「隨便型」

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優質父母︱6種父母教養態度：「兇狠型」、「中庸型」

▲ 日本研究6種教養類型父母

▲ 日本研究6種教養類型父母

▲ 日本研究6種教養類型父母

▲ 日本研究6種教養類型父母

▲ 日本研究6種教養類型父母

優質父母︱支持型教養最理想

研究發現「支持型」父母類型的孩子，長大後的平均收入和學歷最高，且擁有最高的安全感和幸福感。排名第二的「規矩型」虎爸虎媽，雖然也能養出高薪、高學歷的子女，卻伴隨著較低的幸福感與較高的焦慮指數。

平均收⼊依序為⽀持型、嚴格型、迎合型、平均型、⾃由放任型、虐待型。溺愛型和中庸型的收⼊⽔準幾乎持平。

研究顯示，隨便型、兇狠型、中庸型的教養態度，會導致孩子成年後都缺乏幸福感。當中父母是隨便型和兇狠型的子女，長大後其收入、學歷、安全感與幸福感全部都較低。

優質父母︱支持型與規矩型父母的分別

反之，支持型與規矩型的父母，做到對教養擁有高度熱情、願意花時間陪伴孩子，以及不吝於對孩子表達信任，已為孩子成長打下良好基礎。至於兩者的差別，在於規矩型的父母較控制，而支持型的父母肯適度放手，讓孩子有獨立自主的機會。

父母掌握教養方式是一個學習過程，研究結果顥示，支持型父母對孩子的成長較為理想。反映出家長若能以開放的態度，鼓勵子女發展自己興趣、能力，相信孩子在生涯規劃方面有更理想的發展。

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