法證先鋒VI丨林熹瞳全新造型演出　聲言：有責任給每個角色賦予生命和獨特性

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》林熹瞳。

【法證先鋒VI/法證先鋒6/倖存者的救贖/林熹瞳】TVB《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（8月20日）有單元人物彈出，就是飾演Bartender Ceci的林熹瞳。

林熹瞳是次為演繹神秘Bartender，除為頭髮做了highlight外，還刻意化濃妝及作型格打扮，與之前在《再見‧枕邊人》中的眼鏡機心女Look大相逕庭。

此外，不少人留言直指感覺林熹瞳就是單元Big Boss：「林熹瞳眼神有啲嘢」、「每次演咩角色都入型入格」、「林熹瞳的演技好有Heart，真值得一讚。」

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▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》

法證先鋒VI丨為角色加入小動作

林熹瞳之前在社交網的留言，亦凸顯了她作為演員的誠意及用心：「雖然只是客串一角，但我真係有花心思去設計個角色，不想變成一個曇花一現、轉眼即逝的功能角色。演員是有責任給每一個角色賦予生命和獨特性，讓大家知道『她』曾經存在過、綻放過！」

觀乎林熹瞳昨晚演出，不但竭盡所能賣弄神秘令角色及故事更具吸引性，即使在家中與趙璧渝對話，亦用心做出「咬手指」等小動作凸顯角色的神經質，果真有Heart。

據知今晚（8月21日）《法證先鋒6》內，林熹瞳將有更精彩演出，單元個案真兇更會水落石出。

▲ 《法證先鋒VI：倖存者的救贖》