自助餐優惠｜香港W酒店自助餐1折優惠　低至$92歎粉紅蝦/毛蟹/榴槤焦糖燉蛋

▲ 香港W酒店自助餐1折優惠，低至$92歎粉紅蝦/毛蟹/榴槤焦糖燉蛋

【自助餐/Buffet/酒店/自助餐/買一送一/美食/優惠/香港W酒店】趁暑假一家人相聚，自助餐都是不錯的選擇。KKday推出香港 W 酒店 KITCHEN 餐廳自助餐1折優惠，當中自助午餐人均低至$92，便可享受「夏令南洋風味盛宴」自助餐，歎烤天使粉紅蝦、砂鍋香辣魷魚、榴槤焦糖燉蛋 ；另設「夏令南洋風味盛宴」自助午餐買一送一，人均低至$275，即睇優惠詳情！

最新影片推介：

自助餐優惠｜「夏令南洋風味盛宴」

即日至9月1日，「夏令南洋風味盛宴」自助餐提供泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓等地的特色菜餚，以東南亞豐富多樣的口味，一同迎接盛夏的熱浪。精選海鮮包括毛蟹、藍青口、熟蝦、海螺，甜品包括 Häagen-Dazs 雪糕等。

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自助餐優惠｜「百味匯萃自助餐」

9月2日至11月30日供應全新「百味匯萃自助餐」，精選包括：藤椒鉢鉢炒雞、炒蝦和其他海鮮青口、螺肉等精緻菜色。其他海鮮菜色，如烤天使粉紅蝦、大蝦煙肉比目魚卷、新彊孜然燒羊排骨、砂鍋香辣魷魚、泡椒酸湯小黃魚等，甜品方面，有雜果千層酥、抹茶紅豆巴斯克燒芝士蛋糕、士多啤梨忌廉捲蛋、榴槤焦糖燉蛋等。

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香港W酒店 KITCHEN 餐廳自助餐優惠詳情

預訂日期 ：2024年8月22日12:00至8月28日 23:59

用餐日期：2024年8月23日至9月30日

地址：香港九龍港鐵九龍站柯士甸道西 1 號 香港 W 酒店 KITCHEN

【1折優惠】「夏令南洋風味盛宴」自助午餐（12:00 – 14:30）

適用日期：星期一至五

優惠價：$184/2位，平均$92/位（原價$1,008/2 位）

（已包括原價加一服務費）

【1折優惠】「百味匯萃自助餐」自助午餐（12:00 – 14:30）

適用日期：星期一至五

優惠價：$196/2位，平均$98/位（原價$1,074/2 位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】「夏令南洋風味盛宴」自助午餐（12:00 – 14:30）

適用日期: 星期一至五

優惠價：$550/2位，平均$275/位（原價 HK$1,008/2位）

適用日期：星期六至日及公眾假期

優惠價：$718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】「百味匯萃」自助午餐（12:00 – 14:30）

適用日期: 星期一至五

優惠價：$585/2位，平均$275/位（原價$1,008/2位）

適用日期：星期六至日及公眾假期

優惠價：$718/2位，平均$359/位（原價$1,316/2位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】「夏令南洋風味盛宴」自助晚餐（18:00 – 21:30）

優惠價：$958/2位，平均$479/位（原價$1,756/2位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】「百味匯萃」自助晚餐（18:00 – 21:30）

適用日期: 星期一至四

優惠價：$958/2位，平均$479/位（原價$1,756/2位）

適用日期: 星期五至日、公眾假期及前夕

優惠價：$994/2位，平均$497/位（原價$1,822/2位）

（已包括原價加一服務費）

預定網址：【按此連結】

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