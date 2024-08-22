深圳好去處｜記者直擊深圳Costco超市　精選十大必買抵用高質開學用品

▲ 好快就開學喇，買齊開學用品未呀?

【深圳/深圳旅行/Costco/超市/開學/開學用品/深圳旅行】9月2日是莘莘學子開學的大日子，開學前父母就最忙碌，要為小朋友張羅開學用品，文具、水壺等缺一不可！不少人北上買開學用品，但很多人都擔心質素參差。但最近開業的倉儲連鎖超市Costco就引入多個文具名牌，雖然每次都要大手入貨，但如果幾個家庭夾份，其實非常划算，日前TOPick記者就到場內直擊10大開學抵買用品！

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▲ 全自動削筆器¥89.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱1.全自動削筆器¥89.9

全自動削筆器其實就是電動筆刨，傳統筆刨易卡又費力，用電動筆刨就非常方便，幾秒就刨完一支筆，節省不少時間！店內有兩種顏色選擇，絕對是開學必備！

▲ 德國施德樓推式橡皮擦連12個橡皮補充裝¥89.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱2.德國施德樓推式橡皮擦連12個橡皮補充裝¥89.9

德國Staedtler是百年德國鉛筆品牌，這個套裝記者極力推薦，帶鎖可推式擦膠一向都深受歡迎學生、家長都非常喜愛，擦拭效果乾淨無痕，少碎屑，管芯可以更換，非常環保，3個家庭分就剛剛好，最重要沒有任何塑化劑及乳膠。而香港沒有補充芯的零售價是$65，所以這款套裝真的好抵用！

▲ 輝柏嘉彩色筆80色¥79.9 (平均¥1/支)。(TOPick記者攝)

深圳超市︱3.輝柏嘉彩色筆80色¥79.9 (平均¥1/支)

輝柏（Faber-Castell）是一家德國書寫工具、美術用品與計算尺生產商，擁有多年歷史，喜歡畫畫的小朋友一定會用過它的顏色筆。Costco這款¥79.9有80色，想什麼顏色都有，平均¥1/支，絕對抵用！香港售價20色已經超過$50。

▲ Carioca Marker 60色 可水洗 ¥79.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱4.Carioca Marker 60色 可水洗 ¥79.9

Carioca Marker通過歐盟檢驗無毒，讓嬰幼兒跟父母都能放心玩畫，用水即可清洗，超易清洗墨水，這款意大利品牌的馬克筆深受大小朋友歡迎，60色非常夠用！

▲ .PLUS改錯帶2本體+12替芯 ¥48.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱5.PLUS改錯帶2本體+12替芯 ¥48.9

PLUS這個牌子來自日本，在中小學都非常流行，小編讀書時都用這個牌子的改錯帶，流暢好用不易甩，筆型設計容易存放。香港買一個差不多逾$15，所以這款真係好抵用，兩個家庭或兩個小朋友平分就剛剛好。

▲ 三菱中性筆12支 ¥112.9 平均¥9.41/支。(TOPick記者攝)

深圳超市︱6.三菱中性筆12支 ¥112.9 平均¥9.41/支

日本直接進口，Uni中性筆，運用日本的黑科技，筆尖外側包裹一層樹脂，摩擦系數低，像在空氣上書寫的感覺，讓書寫變得流暢，用於簽名、畫畫及速寫都非常適合。

▲ 三菱文具套裝 ¥124.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱7.三菱文具套裝 ¥124.9

一盒套裝有齊開學所需，日本直接進口，全套22件，用於日常筆記作業和考試，中性筆用於簽名、畫畫及速寫、螢光筆考試溫書、做筆記必備，自動鉛芯筆，防斷芯，高硬度鉛芯及擦膠。

▲ 消暑必備 迪士尼風扇水壺 ¥65.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱8.消暑必備 迪士尼風扇水壺 ¥65.9

Costco新品，有風扇仔又可以飲水，一次過滿足2個願望，包唔會中暑！用USB充電，有3個迪士尼卡通選擇，史迪仔、三眼仔及勞蘇，真係買把風扇仔都唔止呢個價！

▲ 開學必備 迪士尼可愛水壺760毫升 ¥58.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱9.開學必備 迪士尼可愛水壺760毫升 ¥58.9

有多個迪士尼卡通選擇，杯身TRITAN材質，不含雙酚A，可拆卸式矽膠吸管，防噴濺設計，緩衝開蓋，附有加寬背帶，可背可提，按壓前方公仔，會發出聲響，好可愛！

▲ Thermos膳魔師真空不鏽鋼保溫杯套裝 1盒2個 ¥269.9。(TOPick記者攝)

深圳超市︱10.Thermos膳魔師真空不鏽鋼保溫杯套裝 1盒2個 ¥269.9

Thermos真空不鏽鋼保溫杯大家不會陌生，很多媽媽都會選用來帶熱水外出沖奶等，保暖之外還能保冷，保溫瓶的零件能拆卸清洗，防止細菌滋生。香港零售價約$300，Costo不需$300已經入手兩個。

倉儲連鎖超市Costco深圳首間旗艦店自今年初開業以來，致力為會員帶來沉浸式超商購物體驗，據店長曹國華表示平日每日錄得最高約200名港人會員訪，周末更平均逾400名港人會員到店消費。目前的 20 萬會員當中有約 3.5 萬名來自香港，相信數字仍會保持增長。

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