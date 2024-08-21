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黃正宜《正DIVA》 兩場門票火速售罄宣布加場　炮製跳唱主題曲《DiDiDiva》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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梁文禮、黃正宜、謝茜嘉。（左起）

由商台903 DJ 黃正宜（阿正）將於11月1至2日在麥花臣場館開兩場個人騷《正DIVA》，門票在今天（8月21日）公開發售即火速售罄，現宣布加開11月3日終極1場，門票將於明天（8月22日）下午3時公開發售。

對於首個個人騷《正DIVA》門票一開售即秒殺再加場，阿正興奮稱：「首先要多謝『痴飯』（阿正粉絲䁥稱）對我嘅支持啦，唔介意你哋好似睇 Taylor Swift 咁，撲唔到飛就喺場館出面等我㗎！其實我都想再開多幾場，不過都係專心做好今次呢3場先！」

阿正透露，現正密鑼緊鼓籌備首個個人騷，開騷前更會閉關一個月練功，向入場聽眾呈現最耀眼奪目的DIVA光芒，勢要成為全場焦點。

黃正宜首度開個人Talk Show《正DIVA》　阿正牛仔布宮廷長 踏上紅地毯

阿正首次開個人騷《正DIVA》。

推出《正DIVA》主題曲

除加場喜訊，阿正宣布將以處女個人單曲《DiDiDiva》作為3場《正DIVA》的主題曲，首次挑戰跳唱的阿正更邀得重量級班底何秉舜（何丙）作曲及林若寧填詞。

被問及會否在《正DIVA》現場以特別舞蹈演繹這全新唱跳快歌，阿正笑指：「我都想畀大家睇下，我點樣好似新歌嘅歌詞一樣『馴服世界上每一族群』。呢排努力練習緊唱歌跳舞，亦希望開騷嘅時候可以同『痴飯』玩番個 Dance challenge 切磋舞技，就好似一班朋友聚埋一齊玩嘅感覺。」

此外，阿正今天（8月21日）完美還原宣傳照的 DIVA 造型，穿上華麗宮廷長裙走上廣播道闖入錄音室，突襲《叱咤樂壇》擔任嘉賓，接受叱咤903謝茜嘉及梁文禮訪問，並宣傳新歌《DiDiDiva》，於大氣電波公布個人騷《正DIVA》門票秒殺及加場的好消息。

阿正將在麥花臣場館舉行3場《正DIVA》。

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