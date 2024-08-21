Beanies成員丨黃健怡推出自創系列終章《空空避世學》　Winky月底舉行迷你音樂會

▲ Beanies成員黃健怡推出第3首個人單曲《空空避世學》。

唱作女子組合Beanies成員之一的黃健怡（Winky）在2月推出首支個人單曲《喵喵厭世學》、5月推出第二首個人單曲《初初出世學》，近日再推出第3首個人單曲《空空避世學》，半年內完成三首同系列作品，是今年女新人中，暫時推出最多個人作品的一個。

3首歌全是Winky親自作曲及Oscar Lee填詞，而最終章的《空空避世學》，Winky請來賴映彤負責編曲及監製，Winky說：「3首歌都有同Oscar去討論編曲監製嘅部分，自己本身都有聽開小彤嘅編監作品，亦都好鍾意，好想嘗試揾佢合作，於是就請佢合作今次呢首歌。」

▲ Beanies成員黃健怡新歌《空空避世學》。

享受獨處時光

由《喵喵厭世學》、《初初出世學》到《空空避世學》，Winky說：「3首歌係同一個系列，都係身處喺同一個空間入面，第1首係講1隻厭世嘅貓；第2首歌係講個主人點去面對生死呢個課題；第3隻係講隻黑膠碟喺自己個世界轉呀轉，點樣去享受獨處時光。」

完成了一個系列作品，對Winky來說就像砌好一副砌圖，稱：「由第一首歌幫副砌圖起咗個框，到第2首歌加咗好多唔同元素在內，第3首歌終於完成呢副砌圖，對我嚟好似完成1個里程碑咁，好多謝Oscar一路同我去創作呢3首歌，一齊去建構咗呢間屋出嚟。」

▲ Beanies成員黃健怡新歌《空空避世學》。

開迷你音樂會

最令Winky開心的，是8月30日可以將「這副砌圖」呈現給觀眾，稱：「嚟緊會有個迷你音樂會，可以一次過將呢3首歌唱畀大家聽，希望大家可以從我哋嘅音樂、歌詞，去感受到呢間屋入面每個角色想表達到嘅嘢。」

《喵喵厭世學》是Winky與填詞人Oscar以厭世貓的視覺看世界；《初初出世學》二人再攜手，以另一個而臨死亡的角色去看世界。

▲ Beanies成員黃健怡新歌《空空避世學》。

解釋MV概念

至於《空空避世學》的MV一樣是Winky與Oscar合作，今次的Concept是：「呈現咗我喺個轉盤上，好似一張黑膠碟咁不斷享受及自轉，同自己好好相處嘅時光，即使冇其他人，自己不斷轉動其實都係一種享受，自轉未必會有很多的情緒，但卻是一個很自在的狀態。」Winky說。

至於今年內會否推出第4首歌，Winky大賣關子，說：「暫時係未有定案，因為呢系列嘅歌出完，我希望可以轉換一下個場景，嘗試將唔同嘅感覺、唔同嘅Winky畀大家。」她表示，如果出第4首歌的話，希望以另一種曲風帶另一個面向的Winky給樂迷。

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