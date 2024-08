解憂計情車丨狄高達莊遜邂逅影帝辛潘　100分鐘車廂交流中悟出人生哲理

▲ 《解憂計情車》

平時搭的士的時候,乘客都會碰上不同性格或類型的司機,有的沉默,有的就猶如「開籠雀」。

作為乘客的你會希望趁車程途中作片刻休息還是跟司機有言談交流呢?荷里活性感女神狄高達莊遜(Dakota Johnson)就與金像影帝辛潘(Sean Penn)在《解憂計情車》(Daddio)中有一連串睿智交流,定能讓觀眾在100分鐘的「車程」中悟出人生哲理。

電影講述年輕女子(狄高達莊遜飾)深夜抵達紐約甘迺迪機場,一如以往地跳上的士,但今夜特別的是,遇上一位歷盡人生百態的司機(辛潘飾),命運般的相遇,讓兩個陌生人在狹小的車廂空間,展開愛情及人生價值觀等睿智對話,由社會討論到私人私密話題,一段意想不到的親密關係,一趟隨意的路程竟療癒了年輕女子充滿創傷的內心。

性感女神參演

要促成性感女神狄高達莊遜與兩屆金像影帝辛潘在《解憂計情車》中組成「司機」與「乘客」的夢幻拍檔,當中可能需要「巧合」成分,原來兩人一早就已經是隔離鄰舍。狄高達莊遜在訪問中提到:「當我跟導演討論電影要由誰擔任男主角時,最終都一致認為需要『辛潘類型』,於是我就帶着《解憂計情車》的劇本走過去敲門邀請辛潘了。」

她又透露兩人特別的鄰居相處經歷:「辛潘曾到過我家吃早午餐,有時他會穿着人字拖到我家,然後又會將人字拖留在我家3個月。」兩人因深厚交情加上劇本吸引,最終得到辛潘答應演出。狄高達莊遜認為:「拍攝時感覺辛潘和我處於我們自己的小小世界中,非常舒適和親密,而且整個拍攝隊伍就像一個真正的溫馨小家庭。」

重拾拍戲樂趣

辛潘認為《解憂計情車》的核心是人與人之間的連結,他表示現時藝術文化的個性已經所剩無幾,能夠在60多歲遇上《解憂計情車》已很不錯。辛潘表示:「我已經15年無法感受到拍戲的樂趣。」直到狄高達莊遜帶着劇本來敲門,就令他重拾第一次睇戲的感覺。

辛潘又回憶起他閱讀《解憂計情車》劇本後的最初反應,他欣賞其角色擁有未經過濾的坦率,認為很多當代藝術都缺乏這種坦率。辛潘一如以往為角色增添了他獨有的剛陽味,成功為一個傲慢、滿嘴髒話,同時又溫柔睿智的的士司機帶來生命。

感受人際間快樂

而狄高達莊遜就飾演一位精明、事業有成的程式設計師,她看似擁有一切,卻同時充滿創傷。她希望觀眾能夠從中感受到快樂:「我認為人類渴望人與人之間的聯繫,可能是因為社交媒體,又可能是在過去5年、10年我們在娛樂方面所經歷的一切都被演算法改變了,沒有為我們提供潛意識真正渴望的東西,就是人與人的關係。」

她認為導演兼編劇不論是寫劇本的方式、流程與所有的停頓位都頗具意思和深度,戲中的節奏掌握到位,讓觀眾有與戲中兩位主角一同經歷這段旅程的感覺。

從舞台搬上大銀幕

《解憂計情車》的導演兼編劇姬絲賀(Christina Hall)原是一位駐紐約的劇作家,2018年被雜誌《Variety》評為「10位最值得關注的編劇」,2020年她為Netflix創作出熱播劇集《不了》(I Am Not Okay With This)。

而《解憂計情車》是姬絲賀的電影處女作,劇本早於2014年已開始創作,原先構思為一部舞台劇,藉着劇場這種非批判性藝術空間向觀眾提供反思的空間。

當故事從舞台搬上銀幕,導演卻未有將背景擴展到的士以外的地方,因為她受到其他在單一地點發展劇情的電影所啟發,如《後窗》(Rear Window),《鯨》(The Whale)等。

她認為人變得脆弱的時刻,往往發生在最不起眼的地方,而今次故事中的的士車廂就像告解室,讓觀眾在必要時認清自己的軟弱。

