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法證先鋒VI劇透丨第9集劇情預告　娜娜接連遭遇意外事件

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《法證先鋒VI倖存者的救贖》

TVB劇《法證先鋒VI倖存者的救贖》由黃宗澤、袁偉豪、蔡潔、蔣祖曼、傅嘉莉、戴祖儀、關楚耀、林正峰、王敏奕、吳業坤主演，第8集劇集講到星柏前赴日本，往寶英曾就讀的大學找線索，發現存放圖書館的畢業紀念冊上，有人留言罵寶英……

第9集 （22/8）

佩清為譚發夫婦驗屍，查證二人死因；星柏等人發現在案發單位提取到兩組不知名人士的指紋。

王靜致電譚發身處外地的女兒，告之其父母的死訊，詎料……

浩然等人經過一番波折，找到譚發的印傭查問，得知屋內有大量現金和一隻名貴手錶不翼而飛。

佩清約浩然、星柏到酒樓喝早茶，有意讓二人與冼陽見面。

警方在當舖找到譚發的手錶；星柏等人在勒死譚發的尼龍繩上有發現，證明譚發並非自殺。

娜娜接連遭遇意外事故，懷疑有人對她不利。

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