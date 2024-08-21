澳門動態｜賀一誠宣布不競逐連任　港澳平發文讚現屆政府四大工作（附全文）

澳門行政長官賀一誠今日（21日）下午發表不參加第六任行政長官選舉的聲明後，港澳辦晚上發表署名文章，題為「接續奮鬥譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐華彩篇章」，其中讚揚現屆澳門政府四方面：團結帶領社會各界成功「抗疫」；努力推動經濟適度多元發展；實際改善民生福利；堅定維護國家安全，鞏固夯實愛國愛澳政治基礎。

「港澳平」又表示，相信即將產生的新一任行政長官和新一屆特區政府，一定能夠再接再厲，不斷譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章。

全文如下：

日前，澳門特區第六屆行政長官選舉委員會委員選舉順利完成，新任行政長官選舉候選人提名期將於8月29日開賽。值此之際，回顧澳門回歸祖國25年來走過的不凡歷程，我們要為特區各項事業發展所取得的輝煌成就點讚！為澳門特區政府帶領社會各界努力推動「一國兩制」實踐行穩致遠的接續奮鬥點讚！

習近平主席曾高度評價，澳門回歸祖國後，在中央政府和祖國內地的大力支持下，特區政府和社會各界同心協力，開創了澳門歷史上最好的發展局面，譜寫了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章。

——澳門回歸祖國25年來，「一國兩制」方針得到全面且準確貫徹落實，憲制秩序穩固確立，治理體係日益完善

澳門特區始終堅持正確處理中央全面管治權和高度自治權的關係，實際有效維護憲法和基本法所建立的憲制秩序。積極透過規範國旗國歌國徽使用、深入愛國教育等，著力增強澳門同胞的國家意識與愛國精神。行政、立法、司法機關嚴格依法履行職責，既各司其職又相互協同，自覺維護行政主導體制暢順運作。特區各方面認真履行維護國家安全的憲制責任，於2009年即完成澳門基本法第23條立法，之後又以總體國家安全觀為指導，對澳門《維護國家安全法》進行了系統修改，並持續推動相關配套立法。 「愛國者治澳」原則全面落實，形成了具有澳門特色的政制發展道路，有效確保管治權牢牢掌握在愛國者手中。

——澳門回歸祖國25年來，經濟實現跨越發展，更融入國家發展大局

澳門特區深入推動「一中心、一平台、一基地」建設，世界級的旅遊休閒度假資源不斷提升，與葡語國家交流合作日益密切，中西文化交融優勢更加凸顯。經濟適度多元發展成效初顯，現代金融產業加速發展，中醫藥大健康產業邁上新台階，高新科技產業取得新突破，會展產業提質增效。積極參與粵港澳大灣區建設，互聯互通水準不斷提升，商貿合作日益緊密，橫琴粵澳深度合作區建設穩步推進。回歸後澳門本地生產毛額（GDP）由1999年的519億澳門元成長到2019年的4,445億澳門元，維持年均11%的成長率，在已開發經濟體中位居前列。疫情防控平穩轉段後，澳門2023年GDP成長高達80.5%。 1999年至2023年，澳門人均本地生產毛額GDP由1.5萬美元成長至6.9萬美元。 2024年《環球金融》雜誌公佈的最富有國家（地區）排名，澳門居全球第二。

——澳門回歸祖國25年來，居民生活持續改善，社會建設不斷邁上新台階

特區政府堅定秉持並執行「全面提升澳門社會綜合生活素質」的施政理念。教育事業方面，實施15年免費教育，基礎教育品質躋身世界前列，高等教育快速發展，多所大學在世界大學綜合排名穩中有升，或在細分學科排名中名列前茅。文化體育事業方面，成功舉辦第四屆東亞運動會，「格蘭披治大賽車」等成為澳門文化名片，澳門歷史城區被列入「世界文化遺產名錄」，澳門被聯合國教科文組織評定為「創意城市美食之都」。社會安全方面，實行雙層社會保障制度、免費醫療制度，初級衛生保健體係被世界衛生組織評為「太平洋地區典範」，還連續多年推出“現金分享”計劃等一系列普惠性的民生政策。澳門社會長期保持和諧穩定的局面，犯罪率極低，是世界上最安全的城市之一。

澳門回歸25年來在政治、經濟、社會、民生各領域實現新發展，取得歷史性成就，澳門居民獲得感、幸福感、安全感不斷增強。民調顯示，澳門居民對「一國兩制」的信任程度一直保持高水準。國際社會紛紛讚揚中央政府在澳門成功實踐「一國兩制」，充分肯定澳門回歸以來取得了「前所未有的成功」。

在2019年12月20日慶祝澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特區第五屆政府就職典禮上，習近平主席指出，面對世界百年未有之大變局，面對澳門內外環境新變化，澳門特區新一屆政府和社會各界要站高望、居安思危，守正創新、務實有為，在已有成就的基礎上推動澳門特區各項建設事業躍上新台階。我們高興地看到，這一屆特區政府以習近平主席提出的「四點重要經驗」和「四點希望」為指引，緊密結合澳門實際，把準方向，努力履職，務實進取，不懈推進具有澳門特色「一國兩制」成功實踐，取得顯著成效。

——團結帶領社會各界成功「抗疫」。面臨上任不久就來勢洶洶的新冠肺炎疫情，特區政府快速反應，及時啟動重大公共衛生防控機制，推出多輪協調保障醫療資源和生活物資的措施，在較短時間內控制住了疫情。在歷時三年多的抗疫中，始終引領社會發揮同心協力、守望相助的精神，配合國家做好聯防聯控，全面從嚴從細防控疫情，最終奪得抗疫鬥爭的重大勝利。在防控疫情的同時，也採取了一系列有力措施恢復經濟、紓解民困，帶動上百億消費的「消費卡」、包含各項臨時性中小企業及專項補貼和減免的一攬子援助措施、獲益16萬人次的「帶津培訓計畫」等，有效保障了澳門社會和諧穩定。

——努力推動經濟適度多元發展。特區政府圍繞著「一中心、一平台、一基地」建設目標，確立「1+4產業」方向。修訂博彩法，保障博彩業依法健康有序發展。全力支持現代金融產業發展，完成中央證券代管系統等金融基建。協助中醫藥大健康產業，實施《中藥藥事活動及中成藥註冊法》，成立藥物管理局，成立澳門中藥檢測中心。特別是編製並實施澳門史上首個全面系統的多元發展規劃－《澳門特區經濟適度多元發展規劃（2024—2028年）》，為未來經濟發展明確方向、清晰路徑。特區政府也積極對接國家戰略，設立「融入國家發展工作委員會」統籌助力「一帶一路」和粵港澳大灣區建設。橫琴粵澳深度合作區建設取得積極成效，深合區已封關實施貨物「一線」放開、「二線」管住、人員進出高度便利，鼓勵類產業目錄、企業和個人「雙15%」優惠政策及澳門居民所得稅政策、金融支持橫琴30條等重大政策法規陸續出台，琴澳國際法務集聚區揭牌運作，「澳門新街坊」計畫穩步推進，為澳門發展增添新空間與新動力。

——實際改善民生福利。特區政府堅持以民為本，積極回應民生訴求，著力解決住房、醫療、養老等方面的突出問題：推行「社屋、經屋、長者公寓、夾心階層房屋、私樓」五階梯房屋政策，為建構有效住房保障體系提供有益探索；建成北京協和醫院澳門醫學中心、仁伯爵綜合醫院—公共衛生專科大樓等醫療基建工程；推出首批長者公寓、試行長者院舍遠距門診服務等綜合性舉措；公佈實施2021至2030年高等教育、非高等教育發展規劃及青年政策；頒布《人才引進法律制度》，加強引進高端人才及四大重點產業發展所需人才；加速建設澳門大橋、輕軌線路等公共交通設施；推動公共行政等製度改革，深化電子化政府，擴展服務應用場景，為廣大市民提供更優質便利服務。

——堅定維護國家安全，鞏固夯實愛國愛澳政治基礎。特區政府堅決貫徹「維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則」，完成系統修改《維護國家安全法》並推進配套立法；持續優化維護國家安全的執行機制，增設專責維護國家安全的執法機構，強化執法力量配備；深入做好國家安全宣導教育，推動國家安全教育進校園、進教室。全面落實「愛國者治澳」原則，完成修訂《行政長官選舉法》《立法會選舉法》，順利舉行第七屆立法會選舉和第六屆行政長官選舉委員會委員選舉，完善公職人員就職宣誓相關法律制度，確保特區管治權牢牢掌握在愛國者手中。紮實推進愛國愛澳教育工作，編製新歷史和品德與公民等教材，實現大中小學校升掛國旗奏唱國歌全覆蓋、規範化，建立「青少年愛國愛澳教育基地」等場館，有力推動愛國愛澳傳統薪火相傳。

習近平主席指出，澳門雖小，但只要路子對、政策好、身段靈、人心齊，桌子上也可以唱大戲。 25年來，在中央的堅強領導下，在歷任行政長官和歷屆特區政府有力帶領下，澳門社會各界團結奮鬥，已奠定實現更好發展的堅實基礎。我們相信，即將產生的新一任行政長官和新一屆特區政府，一定能夠再接再厲，不斷譜寫具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐的華彩篇章，為實現中華民族偉大復興的中國夢作出更大貢獻！