暴雨成災｜日本東京嚴重暴雨破紀錄　雨水倒灌車站變水舞間

▲ 雨水湧入多個車站。（社交平台X影片截圖）

遊日港人注意！日本東京出現嚴重暴雨。日媒報道，日本氣象廳在今日（21日）晚上向東京都地區發出破紀錄大雨警報，截至當地晚上7時的一小時內，東京港區附近錄得約100毫米降雨量。

根據網上流傳影片，雨水倒灌多個地鐵車站，多個車站變成「水舞間」，品川站出現暴雨「洗車」的畫面，新宿站亦有大批工作人員在清理積水。

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日本傳媒NHK報道，日本氣象廳稱，由於日間氣溫上升和溫暖潮濕的空氣，令關東甲信地區的大氣狀況變得極不穩定。根據雷達分析，截至晚上7時的一小時內，東京都港區附近下了約100毫米的大雨，並發佈「破紀錄的短期大雨資訊」。 國土交通省在東京新宿區安裝的雨量計，在截至晚上7時的一小時內，錄得暴雨達94毫米。

NHK今晚又引述日本氣象廳指，關東甲信地區今晚有特大暴雨並有局地雷暴的風險，截至22日晚24小時降雨量預計將達到100毫米，提醒低窪地區出現洪水、山崩、河水水位上升等。

大雨期間，東京羽田機場部份國內線航班一度停飛，現已恢復所有地勤工作，飛機起降已恢復。

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