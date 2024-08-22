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告別劏房｜工作組今提交報告　李家超提新元素要求一個月內交研究結果

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 49 分鐘前

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「解決劏房問題」工作組提交報告。（李家超Facebook圖片）

特首李家超表示，「解決劏房問題」工作組今早向其提交報告，就有序取締劣質劏房提出具體建議方案。

工作組組長、財政司副司長黃偉綸，帶領作為副組長的房屋局局長何永賢，以及工作組成員、房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩等匯報工作組調研結果。包括：委託顧問公司搜集到的劏房住戶數據、收集和總結各界持分者的意見、闡述工作組為劏房居住環境設定的最低標準，以及對居住面積及其他因素，例如樓宇安全、消防及衞生要求等多方面作出的考慮和建議。

李家超說，會上聽取了工作組報告的細節、分析和建議。形容報告分析客觀，並具有針對性。不過，李家超在審視報告後，又把最近在《施政報告》諮詢時收到的意見提供給工作組，並要求納入研究。他說：

我亦提出新元素給專組考慮，指示工作組於一個月內提交進一步研究結果。

李家超表示，會在工作組提交進一步報告後，作全面考慮並公布決定。

舉辦逾20場會面 收40份意見和建議書

政府表示，過去十個月，委託的顧問公司亦走訪全港不同類型「劏房」住戶，收集數據以協助工作組了解現存「劏房」及相關住戶的實際情況。工作組亦與不同持份者舉辦了超過20場會面，聽取政黨、學者、專業團體、非政府機構及關注「劏房」組織等就「劏房」問題的意見，凝聚各界共識。工作組亦收到了40多份關於解決「劏房」問題的書面意見和建議書。

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何永賢 財政司 房屋署 劏房 黃偉綸 施政報告 李家超 政治

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