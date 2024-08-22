澳門動向｜回應參選特首傳聞　岑浩輝：有朋友鼓勵繼續貢獻、正考慮中

▲ 終審法院院長岑浩輝。（澳門新聞局圖片）

澳門行政長官賀一誠不競逐連任，終審法院院長岑浩輝被視為參選「熱門」人選。

岑浩輝今日出席活動時，被傳媒追問參選傳聞。岑浩輝表示，大家知道行政長官是服務澳門特區、服務居民的崇高職位，一直以來，他都有為服務澳門的願望，有些朋友鼓勵他為澳門繼續做貢獻，他正在考慮當中。岑說：

你剛剛提出的問題我正在考慮中，我正在考慮當中，有進一步消息會通知大家。

62歲的岑浩輝，廣東出生，1981年，他以中山市文科狀元的身份考入北京大學法律系，岑1986年移居澳門，並於1990年通過公開招考後，赴葡萄牙科英布拉大學修讀語言及法律課程。岑1999年獲任命為澳門終審法院院長。

▲ 岑浩輝去年7月25日率團赴京，獲夏寶龍接見。（港澳辦圖片）

岑浩輝於去年7月25日曾率領澳門法院代表團赴京，獲港澳辦主任夏寶龍接見。

岑浩輝參選澳門特首選舉的傳聞近日傳出，據悉，傳聞源頭之一，是澳門商界人士、前資深議員吳在權8月18日在社交平台發布了「預言式」的詩，寫到：「『輝』將出現盼能有浩然！舊的一去『誠』歷史流逝！」

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