地區治理丨截至八月各區已安裝逾250組閉路電視

▲ 政務司副司長卓永興今日主持「地區治理專組」第五次會議。（政府新聞網圖片）

政務司副司長卓永興今日主持「地區治理專組」第五次會議，跟進「地區治理領導委員會」交付的工作，包括統籌各決策局及部門有關慶祝中華人民共和國成立75周年的籌備工作，以及八個地區議題的落實進度。

關愛長者、加強社區支援方面，在社會福利署的先導計劃下，截至今年7月底，荃灣區及南區「地區服務及關愛隊伍」已探訪和接觸超過3600個獨居和雙老住戶、護老者及殘疾人士照顧者，並持續提供跟進關愛服務及跟進支援服務。

提升治安水平、全面打擊罪案，警方計劃首階段率先在各區罪案數字較高及人流較多的615個位置安裝閉路電視，以對街頭罪案發揮阻嚇及偵查作用，截至今年8月，已在各區完成安裝超過250組鏡頭，目標是在2025年完成安裝2000組鏡頭。

各決策局國慶籌備工作進入最後階段

卓永興表示，得悉各決策局和部門對國慶的籌備工作已進入最後階段，並會推出一系列內容豐富、種類多元的慶祝活動，以及動員社會不同界別及組織積極響應支持和配合，相信屆時市民定必會感受到繽紛熱烈的國慶氛圍。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】