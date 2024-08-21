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香港故宮｜9.25起推出「中華文明溯源」展覽　逾百件展品包括國家一級文物

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發布時間： 29 分鐘前

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16件展品屬國家一級文物，例如（左起）二里頭文化青銅斝、紅山文化勾雲形玉牌飾及良渚文化玉琮。（博物館提供圖片）

為慶祝國慶75周年，香港故宮文化博物館將於下月底推出「中華文明溯源」特別展覽。

展覽由香港故宮文化博物館及中國文物交流中心合辦，由9月25日至明年2月7日期間舉行，將展出近110件展品，當中包括珍貴考古出土文物及全國多個博物館的重要藏品，涵蓋9個考古文化及9個主要考古遺址，16件展品更是國家一級文物，大部分文物將是首次在香港展出。

展品時間跨度由新石器時代中晚期至夏代，距今8,200至3,500年，部分重點展品包括紅山文化勾雲形玉牌飾，距今6,500至5,000年；良渚文化玉琮，距今5,300至4,300年；大汶口文化蟬形指環，距今5,200至4,300年。

展覽將設置多媒體裝置，例如生動地再現目前發現中國史前時期規模最大城址之一的「石峁遺址」，為觀眾帶來沉浸式體驗。

成人門票票價100元，特惠門票票價50元，本周五（23日）起公開發售，公眾可在西九文化區網上購票平台及票務夥伴平台購買或預訂。博物館亦將舉辦親子考古工作坊、舉辦中華文明探源及中國考古等課題講座，活動詳情稍後於博物館網站公布。

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