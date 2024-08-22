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菊保戀︱傳菊梓喬與保錡玩地下情　前緋聞男友吳卓羲開腔回應

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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吳卓羲的心情受「菊保戀」影響？

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana），近日被爆與現年33歲的ERROR成員吳保錡（保錡）譜姊弟戀，而保錡宣傳新歌受訪時回應與Hana戀情，用「了解中」形容二人現時關係。

而Hana與姓吳的男藝人相當有緣，其前度緋聞男友就是吳卓羲（Ron），Ron在昨日（21日）出席活動時，就顯然有所防備！

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吳卓羲心情受影響？

有媒體向Ron表明要做訪問，Ron就笑著用手似在擋鏡頭，並說：「點呀，點呀，冇嘢問，拜拜。」Ron以「冇嘢問」來避開記者問他有關菊梓喬與保錡玩地下情的傳聞。

而Ron的好兄弟黃宗澤（Bosco）日前出席活動時就大爆：「（菊梓喬、吳卓羲）有一齊過咩？冇嘢啊，我同佢（吳卓羲）噚日先一齊食過飯！」

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菊梓喬被爆夜訪吳卓羲家

Ron在2021年9月於個人社交平台Tag菊梓喬而傳出緋聞，雖然兩位當事人一直沒有承認戀情，但在2022年3月有報道指菊梓喬夜訪男方家！

Hana曾於中環演出除夕倒數騷，身為緋聞男友的Ron帶同家人前往捧場，似乎暗中宣示Hana女友地位。其後他在後台受訪時直言是Hana邀請他來捧場，更承認二人是好朋友關係。

至於被追問Hana是否他的女友，Ron沒有直接否認或承認，只回答：「唔講呢啲！」

他更說：「我嚟呢到都預咗見到大家，其實我嚟得仲怕咩？」

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