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日劇女王丨深田恭子派帽斷正豪門夢碎　消失近1年再現身消瘦令粉絲憂心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 3 小時前

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深田恭子消失近1年再現身，消瘦憔悴令影迷擔心。

現年41歲性感女神深田恭子本來可以與富商男友杉本宏結婚嫁入豪門，可是有指她趁男友出外公幹時，暗撻《18/40～兩人的夢想與戀愛》導演福田亮介派帽，因此導致分手，拍拖5年情盡。豪門夢碎，同時工作亦受影響，深田恭子演藝事業陷入停擺狀態，甚至傳出引退。

不過自去年9月至今「潛水」的深田恭子，相隔11個月終於更新個人社交媒體IG，上載近照並宣布參演新片《工作細胞》，打破引退傳聞。

日劇女王丨41歲深田恭子婚前派帽導演斷正　身家5億富商男友親證「分」訊：祝她幸福

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深田恭子宣傳新片

深田恭子分享拍攝點滴稱：「在導演武內英樹及一眾台前幕後的工作人員合作下，非常愉快地完成拍攝，同時對人體有了更多的認識。」

此外，對於原著作品將細胞擬人化，她表示覺得很有趣、浪漫，稱：「一想到我們的體內竟然存在著這麼浪漫且無限的世界時，平凡的日常生活也變得更有故事性了。我非常期待看過這部電影的觀眾能有同樣的體驗。」

另一方面，恭子的舊愛杉本宏之與30歲女星西內瑪利亞在今年6月撻著、在7月公開認愛後，想不到只拍拖兩月火速玩完，男方承認因價值觀不同已分手收場。因此也有人覺得，深田恭子選擇現時「蒲頭」，除了宣傳新片外，也有向前度示威的意味。

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